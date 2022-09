Girona B i Peralada alcen el teló de la Tercera RFEF diumenge

L’ascens de l’Olot i el descens del Figueres han deixat el Girona B i el Peralada com els únics representants gironins d’una Tercera RFEF que comença aquest cap de setmana. El filial i els alt-empordanesos encaren el nou exercici amb moltes cares noves i objectius i reptes ben diferents. La primera estació per a tots dos serà diumenge al migdia, quan el Girona B rebrà el Muntanyesa a Riudarenes, i el Peralada s’enfrontarà al San Cristóbal a Vilatenim. Un fong ha deixat fora de combat la gespa del Municipal, que s’ha hagut de replantar i ha fet que el Peralada hagi de jugar, en principi només, la primera jornada a Figueres.

Un any més, el Girona B enceta el curs amb molts canvis. Enguany fins i tot es podria parlar de canvi de cicle arran dels adéus de referents els últims anys com Morilla, Monjonell, Sala, Pau Víctor o Sulei, entre altres. «Cada any ens passa, que se’n van jugadors i n’arriben molts de nous, que vénen de juvenil. Tot i això, estic molt content amb la plantilla i arribem al primer partit, preparats», diu Àxel Vizuete. L’entrenador subratlla la feina feta pel màxim responsable del futbol base del Girona, Albert Síria, en la planificació. «L’Albert té molt d’ull a l’hora de captar talent i un cop més ha aconseguit confeccionar una gran plantilla». Piedra i Riera (Espanyol B), Oussama i Morcillo (Villanovense), Yeray i Almansa (Damm), Alegre (Oviedo), Miguel Ángel Sánchez (Madrid), Domènech (Sant Andreu), Koucha (Nàstic) i Moha (Sabadell), són algunes de les cares noves del filial. Per a Vizuete, la pretemporada ha estat «molt bona». «Estem contents amb la feina dels nanos. L’única taca negra ha estat la greu lesió de Miguel (el fill de Míchel), que entrenava i competia amb normalitat», explica.

Calma amb l’ascens

Després que l’Olot els barrés el pas en el camí de l’ascens a 2a RFEF el curs passat, el filial no es marca cap pressió. «El club ens transmet molta calma. L’objectiu és preparar i formar els vailets pel primer equip. En cap moment se’ns ha parlat d’ascens. Tot és un procés i confiem molt en el talent d’aquesta plantilla», recorda Vizuete. En aquest sentit, el Girona ha tingut aquest estiu sobre la taula la possibilitat de comprar la plaça del Costa Brava i de l’Extremadura de 2a RFEF, però al final ha decidit no apostar-hi. Vizuete és conscient que la distància entre primer equip i filial és «gran» però entén que «la línia és bona perquè molts jugadors han anat traient el cap». En aquest sentit, serà el club qui valorarà si Óscar Ureña, Ricard Artero o Joel Roca, continuen en dinàmica del primer equip ara que han arribat reforços, o bé reforcen el filial.

El Peralada, enmig d’una «fauna»

Mentrestant, el nou Peralada de Miquel Àngel Muñoz alçarà el teló contra el San Cristóbal a Vilatenim. El nou tècnic dels alt-empordanesos es marca l’objectiu de «ser competitius a cada partit i tenir opcions de guanyar sempre». Per a Muñoz, que el curs passat va guiar el Banyoles cap a la salvació a 1a Catalana, el Peralada haurà de saber-se moure en una categoria «que és una fauna» plena d’equips «fortíssims» com l’Hospitalet, Vilafranca Girona B, Europa i «sobretot», Sant Andreu.

Busquets per Domi

El club ha recuperat Llorenç Busquets que torna al club després d’haver fet la pretemporada amb l’Hospitalet. Busquets ocuparà el lloc de Domi Berlanga, que se’n va a l’Inter Escaldes andorrà. En aquest sentit, Muñoz considera que «si podem treure profit de la combinació de veterania i joventut, serà l’equilibri perfecte». Il·lustres com Alan Baró, Joan Tomàs, Micaló i Romero continuen a un l’equip on han arribat Nierga (Alzira), Puig (Banyoles), Espunya i Gómez (Figueres), Moha (Olot), Varese (Cerdanyola), Gallardo (Castelldefels) o Palacios i Solans (Girona B), entre altres.