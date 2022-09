Samu Saiz: Golejador i talismà

Samu Saiz té una qualitat inqüestionable i una tècnica privilegiada a l’abast de ben pocs. Tanmateix, des que va arribar a Montilivi l’estiu del 2019, li ha costat Déu i ajuda tenir continuïtat i trobar la regularitat. Amb Juan Carlos Unzué, Pep Lluís Martí i Francisco Rodríguez va jugar força minuts, però a tots tres els va costar creure-hi de veritat. La temporada passada tenia les portes obertes per deixar el Girona però al final es va quedar i va acabar -tot i algun episodi polèmic que li va fer perdre protagonisme- sent molt important en l’ascens a Primera Divisió.

Enguany, molts el situaven a les travesses per abandonar l’equip arran de l’ascens. La realitat, no obstant això, ha estat ben diferent. Malgrat que ha rebut ofertes, la majoria de l’estranger, ni el club ni el jugador s’han plantejat la sortida. Míchel hi confia i Samu Saiz vol demostrar que pot ser vàlid a Primera. De fet, el madrileny enceta la seva primera temporada sencera a la màxima categoria amb aquest objectiu i, de moment, a fe que s’està reivindicant. Titular a Mestalla i amb mitja hora llarga en la resta de partits, dissabte passat a Palma va ser un dels revulsius que van permetre el Girona acabar sumant un punt. De les seves botes en va néixer la jugada que va acabar amb el penal de Copete a Manu Vallejo i que ell mateix va ser l’encarregat de transformar en l’1-1 final. Poc que li van tremolar les cames. De fet, poques vegades s’ha posat nerviós amb la pilota (en accions extraesportives ja és una altra història) quan ha hagut d’agafar la responsabilitat. En aquest sentit, el de Son Moix no va ser la primera vegada que Samu Saiz marcava un gol a les acaballes d’un partit. Va ser el quart, el tercer de penal, on té el cent per cent d’efectivitat.

A Palma, Samu va ser un dels tres jugadors ofensius, juntament amb Manu Vallejo i Toni Villa, que Míchel va fer entrar per cercar la victòria. Ho va intentar i va combinar bé amb Arnau i Villa en un parell d’ocasions. La jugada decisiva però, va arribar ja en l’afegit i quan el Mallorca havia fet l’1-0. El madrileny va continuar un contracop amb una passada cap a Vallejo que va ser objecte de clar penal. Des dels onze metres no perdonaria, com tampoc ho havia fet la temporada passada al camp del Valladolid en una pena màxima en el darrer minut que serviria per empatar (2-2). L’altre penal decisiu de Samu Saiz amb el Girona va ser ara fa dos cursos al camp de l’Espanyol, quan va batre Diego López (m.87) després d’un penal de Cabrera a Santi Bueno.

Que Samu Saiz té un do amb la pilota és obvi. El madrileny, alhora, pot presumir d’una estadística, o virtut, gairebé única i que diu que quan ell marca, el Girona mai perd. Han estat 11 els gols que ha fet l’ex del Leeds en els 115 partits que fa que juga vestit de blanc-i-vermell i tots han arribat en partits en què el Girona o ha guanyat o ha empatat. A part dels tres penals decisius, d’altres gols importants i recordats de Samu Saiz són l’1-0 en l’afegit contra l’Osca del curs 2019-20 o el gol que obria el camí de la victòria a Almeria en la tornada del play-off aquella mateixa temporada. El curs passat amb Míchel va fer tres gols a la Lliga i un a la Copa.