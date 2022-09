Toni Villa i Manu Vallejo. O Manu Vallejo i Toni Villa. Un i altre van ser els dos últims fitxatges que el Girona va anunciar en el darrer dia de mercat. A més a més, es van estrenar al camp del Mallorca i, amb ells a la gespa, l'equip va aconseguir empatar un partit que se li havia complicat amb el gol de Raillo. Tot esperant de nou tenir una oportunitat divendres contra el Valladolid, un i altre han sigut avui presentats de manera oficial a l'estadi de Montilivi. Han explicat per què han decidit signar fins al 2025 amb el conjunt català i què esperen d'aquesta temporada, en l'àmbit individual i col·lectiu.

TONI VILLA

Fitxatge

"Tot ha anat molt ràpid. Des de fa temps que tenia l'opció de venir al Girona i jo sabia que ells em volien. Des del moment que va existir aquesta possibilitat, el Valladolid em va obrir la porta i ho vaig tenir molt clar. El que vol tothom és anar allà a on el volen. Vol sentir-se valorat i bé. Conec a molts jugadors que han passat per aquí i cap d'ells m'ha parlat malament ni del club ni tampoc de la ciutat. Coses així les he tingut molt en compte".

Debut a Palma

"A Palma em vaig sentir bé. És cert que quan vaig sortir l'equip estava patint una mica i sempre és complicat saltar al camp en aquesta mena de minuts. Però vaig trobar espais i vaig ajudar una mica l'equip. Em vaig veure bé i per sort vam poder empatar".

Rol a la gespa

"El meu rol principal és ajudar. Tinc ganes d'integrar-me i adaptar-me al que vol l'entrenador i sobretot donar un cop de mà on sigui necessari".

Divendres, el Valladolid

"Tot està anant molt ràpid. Fitxo i només un dia després ja debuto. Després, al cap de poc, em toca jugar amb el meu exequip. Veuré a molta gent que conec. No he tingut temps ni de trobar-los a faltar! És gent a la qual li tinc molta estima. Espero que els tres punts siguin per nosaltres".

El proper rival

"És un equip molt potent el Valladolid, al que li agrada tenir la pilota. Per això li haurem de treure. Aprofita molt les transicions. Hem d'intentar que no es converteixi en un partit, precisament, ple de transicions".

Posicions al camp

"En punta d'atac, fent de fals nou, crec que sí que podria actuar. Puc jugar també en totes dues bandes, sobretot a l'esquerra. Soc un futbolista molt polivalent, m'intento adaptar allà a on em digui".

MANU VALLEJO

Per què el Girona?

"Al cap i a la fi es tracta de decisions. Tot el món em va parlar bé d'aquí. La proposta de joc, el sistema i la idea de l'entrenador em venen molt bé. Tampoc hi havia tantes opcions com es deia. Em cridava molt l'atenció i vaig escollir el que creia que era millor per a mi. El Girona és un equip amb ambició, que ve fent les coses bé i soc una mena de jugador que va enfocat cap aquesta manera de fer les coses".

L'estrena a Mallorca

"A Palma em vaig trobar bé. Vinc d'un any bastant fomut, sobretot a nivell mental. El cap m'estava fallant. Ara em trobo en un bon moment. El dissabte vaig ser aquell jugador que vull ser a Girona. A partir d'aquí, a créixer i millorar".

Posicions a la gespa

"En les tres posicions de dalt em trobo bé. On em sento millor és darrere d'un davanter de referència. He jugat en totes tres posicions. On sigui, el que intentaré és aportar el màxim a favor de l'equip".

Primeres impressions

"Des que he arribat aquí que ja m'he trobat bé, amb una bona energia, fresc i tot allò que necessita un futbolista. M'agradaria fer un bon any. Tant de bo sigui el millor que he fet fins ara, però no pas el millor de la meva carrera, aquest espero que arribi més endavant".

Bon inici

"L'any passat va ser fomut. Per això, començar tenint minuts i marxant amb bones sensacions del camp és una mica el que jo volia. A partir de llavors el que he d'intentar és anar creixent. Tinc l'objectiu d'agafar confiança. Li estic molt agraït al vestidor, a l'entrenador i també a tots els meus companys. M'han acollit molt bé, em sento com a casa. Sembla que faci molt més temps que soc aquí".

El penal a Palma

"Crec que és el davanter el que els ha de xutar i jo ho vaig intentar! Però Samu va tirar de veterania. Per ser el primer, vaig deixar que fos així".

Arguments perquè la decisió sigui l'encertada

"Al final el que vull és complir propòsits, pel que fa a l'equip i també a títol individual. M'agradaria retrobar-me personalment com el jugador que soc, perquè l'últim any no ho he sigut. Tinc la intenció de recuperar la meva millor versió. Amb energia, i ganes de transmetre moltes coses. A partir d'aquí, intentaré fer un bon any. Com a equip? L'objectiu és guanyar el màxim de partits possible i atrapar la salvació".

Sense tenir clar el destí

"L'estiu l'he viscut amb molta incertesa. I bé, no es viu, ja ho puc dir ara. A València, el primer dia ja tenia l'objectiu de retrobar-me. M'he vist a un bon nivell i em vaig veure amb la confiança que podia intentar-ho allà. Però van anar passant els dies i el mercat es va començar a moure, arribant les alternatives. Era conscient de quin era el meu rol, però jo volia ser més important. El Girona és un bon club i per això estic aquí".