La infermeria del Girona continua carregada d'allò més i aquesta setmana hi ha entrat Ureña. A més a més, hi continuen encara Terrats, Stuani, Herrera, Borja García, Iván Martín i Kébé. Per contra, Míchel ja pot comptar amb Valery Fernández pel partit de demà contra el Valladolid. El tècnic té «molt bones sensacions» veient l'equip entrenar i confia que la victòria es quedi a casa. «És una prova molt important per nosaltres perquè volem guanyar i demostrar que serà molt difícil puntuar aquí», ha dit aquest migdia. En aquest sentit, el tècnic, com ja va fer la passada jornada amb el Mallorca, no ha volgut donar més importància als punts per ser contra un rival, teòricament, que ha de lluitar per la salvació. «Són tres punts més. No valen doble. Volem guanyar per l'afició, però només són tres punts», ha dit.

El tècnic ha destacat que d'aquestes quatre primeres jornades el que més li ha agradat és «l'equilibri» de l'equip alhora que, tot i això, el veu encara «lluny» del que vol. «Som compactes. Som un equip equilibrat que des de fora, fa la sensació de fortalesa. Això ho hem de traduir en números més bons», ha dit. Pel que fa al Valladolid, Míchel ha destacat «el dinamisme» dels migcampistes castellans i ha recordat que confia «imposar un ritme intens» per així fer un partit «incòmode» al rival. Quinze dies sense Ureña