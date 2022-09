Aprofitar l’impuls per fer-se forts a Montilivi

El Girona torna a escena aquest vespre a Montilivi contra el Valladolid després d’haver esgarrapat un bon punt dissabte passat a Palma (1-1). Un empat que, per com va ser -gol en l’afegit de Samu Saiz de penal- ha de donar molta confiança a un Girona en creixement. Míchel té clar que el discurs no varia: tant el Mallorca com el Valladolid són equips de la Lliga del Girona, igual que el Barça o el Madrid. «Els punts no valen doble» recordava ahir el tècnic, que recupera per aquest vespre Valery Fernández. Per contra, no hi seran per problemes físics Stuani, Herrera, Terrats, Borja García, Kébé, Iván Martín i tampoc Ureña, amb un esquinç al turmell. Sigui com sigui, el Valladolid és un rival directe del Girona en la lluita per la permanència i, una victòria avui suposaria una altra bona glopada de moral a banda d’assegurar tres punts a un Montilivi que, fins ara, n’ha vist una de freda (Getafe 3-1) i una de calenta (Celta 0-1).

Carregat d’il·lusió i amb més armes que en l’últim partit contra el Celta, el Girona té el repte de tornar a brindar una victòria a una afició entregada que avui veurà en acció per primera vegada Oriol Romeu, Toni Villa i Manu Vallejo. Tres fitxatges que van debutar a Palma i que aquest vespre tenen tots els números d’estrenar-se a Montilivi. Després de recital de contenció i creació en un de Son Moix, Romeu té el lloc assegurat a l’onze -de fet, si no és per lesió o per una davallada de rendiment impensable, l’hauria de tenir tota la temporada-. Sense Herrera ni Terrats, al seu costat hi continuarà, el seu veí d’Ulldecona Aleix Garcia. Els dos ebrencs jugaran tant si Míchel manté el 5-2-3-1 de Mallorca o bé si torna a la línia de quatre defenses com davant el Celta. En aquest sentit, si forma amb cinc al darrere, Arnau hauria de mantenir la titularitat i Yan Couto continuar a la banqueta. A partir d’aquí, Santi Bueno, David López i Juanpe serien els laterals i qui sap si el tècnic dóna l’alternativa a Javi Hernández, en comptes de Gutiérrez a l’esquerra.

A la zona d’atac, Riquelme hi té el lloc assegurat. El mitjapunta cedit per l’Atlètic ha estat el jugador més actiu en aquestes primeres jornades i està cridat a ser el cervell ofensiu de l’equip. D’entrada, Castellanos, el 9 més pur disponible, també hauria de repetir tot i que amb l’arribada de Manu Vallejo, a Míchel se li obren més opcions. Els bons minuts de Samu Saiz també li obren les portes d’un onze on, seria molt estrany que hi repetís Reinier. Al brasiler pràcticament no se’l va veure a Palma.

Mentrestant, el Valladolid arriba avui amb vol xàrter amb l’alegria de la victòria de dilluns contra l’Almeria amb un gol en l’afegit de Weissman. El davanter israelià ha superat les molèsties físiques i fins i tot podria ser titular avui. Pacheta està pendent també de l’estat físic del central alt-empordanès Zou Feddal i d’El-Yamiq, que arrosseguen problemes. No deixar pensar al triangle del mig del camp que formen Aguado, Kike Pérez i Roque Mesa és un dels grans objectius que té Míchel pel partit d’avui. Kenedy, fitxat del Chelsea l’últim dia podria viatjar i debutar.