LaLliga ha fet públics aquesta tarda els límits salarials de tots els equips de Primera (Lliga Santander) i Segona Divisió (Lliga Smartbank). Arran de l'ascens a la màxima categoria, el Girona passa a disposar d'un pressupost per destinar la plantilla, cos tècnic i futbol base de 42'724 milions d'euros. Una xifra altíssima, comparada amb les dels darrers anys a Segona, però que és la segona pitjor de Primera. Només l'Elx disposa de menys capital per invertir en l'equip (42'672 milions). El límit salaria del conjunt gironí s'ha disparat a la màxima categoria i enguany és gairebé cinc vegades superior al que tenia la temporada passada després del mercat d'hivern (9'359 milions) i més de deu respecte a la xifra que tenien a l'estiu passat per dissenyar l'equip (3'987 milions).

Per sobre del Girona, hi ha els 18 equips restants. Immediatament per sobre del Girona hi són el Cadis (45'977) i el Valladolid (46'686), mentre que tampoc arriben al mig centenar de milions d'euros el Rayo Vallecano (49'903) i el Mallorca (49'692). L'Almeria tot just arriba als 50'749. Per la part alta, la gran novetat és l'impuls que ha agafat el Barça arran de les palanques econòmiques que ha activat el club aquest estiu. Així, els blaugranes tenen un límit salarial de 656'429 milions per darrere del Reial Madrid (683'462).