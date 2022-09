El Girona ha suat de valent per guanyar tres punts d'or contra un rival directe com ho és el Valladolid. I ho ha fet gràcies a un gol d'Oriol Romeu en els últims compassos del partit. S'ha avançat l'equip de Míchel, mitjançant Reinier, però Monchu ha empatat i durant molts minuts ha sigut el conjunt visitant el que ha ofert més arguments per emportar-se la victòria. Tot i això, l'entrada d'homes com Samu Saiz, Manu Vallejo o Toni Villa, i el conseqüent canvi de dibuix, ha millorat la imatge dels de casa, que s'han acabat imposant en una acció a pilota aturada al minut 86.

La notícia més ben rebuda ha sigut el gol de Reinier. Han hagut de passar vint minuts, cinc ells d'absolut tedi, amb el canvi de Sergi Guardiola inclòs per lesió. Temps pels primers dubtes, per veure que el Girona no se'n sortia. La pressió alta del Valladolid l'ofegava i li restava arguments. Costava més del compte i Roque Mesa provava Juan Carlos, que responia amb una bona mà. Fins que ha caigut l'1-0. Ja ha avisat Romeu amb un cop de testa ben resolt per Asenjo, però just després, el porter no hi ha pogut fer res. Aleix ha recuperat la pilota, ha entrat fins la cuina i ha tingut prou pausa i criteri com per centrar-la enrere en el moment precís. Reinier hi ha posat la bota.

Ha desconnectat per uns instants el conjunt de Pacheta, que ha lamentat la segona lesió en menys de mitja hora. Luis Pérez ha hagut de marxar a la banqueta i ha entrat Fresneda. Però amb el cop anímic no ha sigut suficient. Cal posar-hi el futbol i això avui als de Míchel els ha costat una barbaritat. La intensitat ha sigut visitant. Tots els duels, pels de Pucela, que han tornat a recuperar la possessió i han buscat la porteria contrària. Kike ho ha provat amb un xut tímit. Molt més potent ha sigut el de Monchu, al 37. Ha rebut tot sol i sense oposició ha etzibat un cacau al pal dret. Juan Carlos ha reaccionat potser un xic tard i no hi ha pogut fer res. L'empat ha fet més evidents les carències dels gironins, sense guspira en atac, amb el mig del camp massa perdut i una defensa que no acaba de tancar amb clau. Fins i tot hauria pogut caure el segon en un cop de cap de Gonzalo Plata que ha acabat a les mans, aquest cop sí, del porter.

El pas pels vestidors no ha apagat les alarmes. La tònica, idèntica. Sí, una bona rematada d'Aleix que ha rebutjat Asenjo, però la mateixa sensació d'incertesa, amb un Valladolid més intens, que no ha marcat de miracle quan el xut de Monchu, desviat per un defensor, ha estat a punt de trobar porteria. Míchel, descontent, ha fet entrar Manu Vallejo i Samu Saiz. Ha canviat el dibuix. També l'equip, més clarivident. S'han animat els poc més de 10.000 espectadors que s'han citat a Montilivi, que han aplaudit un servei de córner molt passat que Bueno ha acabat rematant al lateral de la xarxa. O també l'ocasió de Manu Vallejo, amb aturada d'Asenjo. Això no ha impedit els esglais. Monchu hi ha tornat a posar suspens amb una pilota que no ha trobat l'escaire per ben poc i que hauria superat Juan Carlos, que ha fet l'estatua.

Més canvis. Couto i Toni Villa, de cop. I un quart d'hora per davant, per intentar-ho. Llavors ha perdonat Castellanos. Ocasió clamorosa, claríssima. Jugada assajada molt ben executada menys l'última rematada. De cap, amb tot al seu favor, l'argentí ha enviat l'esfèrica a fora. Ha volgut repetir, per si les mosques, però la sort li ha girat de nou l'esquena. Al 82, també amb la testa, ha fregat el travesser. Per insistència, el gol havia de caure. I ha arribat. Al 86, en una jugada a pilota aturada. Ha servit Aleix, al pal llarg, trobant el cap de Santi Bueno. Prolongació cap a l'altre costat i allà, amb tot, ha entrat Oriol Romeu fent pujar el 2-1. Ha embogit l'estadi. Ha tocat patir i demanar l'hora, fins que finalment, tot i el suspens, el marcador ja no s'ha mogut.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Juan Carlos, Arnau (Couto, min. 73), Santi Bueno, Bernardo (Manu Vallejo, min. 59), Juanpe, Miguel, Aleix Garcia, Oriol Romeu, Reinier (Toni Villa, min. 73), Riquelme (Samu Saiz, min. 59) i Castellanos (Javier Hernández, min. 92)

VALLADOLID: Asenjo, Luis Pérez (Fresneda, min. 27), Joaquín, Javi Sánchez, Olaza, Roque Mesa, Monchu, Kike (Aguado, min. 76), Gonzalo Plata (Kenedy, min. 76), Sergi Guardiola (Weissman, min. 6) i Anuar (Óscar Plano, min. 46)

GOLS: 1-0, Reinier (min. 20); 1-1, Monchu (min. 37); 2-1, Oriol Romeu (min. 86).

ÀRBITRE: César Soto Grado (comitè de La Rioja). Ha amonestat Anuar, Roque Mesa (Valladolid).

VAR: Santiago Jaime Latre (comitè de l'Aragó)

ESTADI: Montilivi, 10.053 espectadors