«M’agrada perquè som compactes, però encara estem lluny del que vull»

Míchel Sánchez té «molt bones sensacions» veient l’equip entrenar i confia que, aquest vespre, la victòria es quedi a casa. «És una prova molt important per nosaltres perquè volem guanyar i demostrar que serà molt difícil puntuar aquí», deia ahir al migdia. En aquest sentit, el tècnic, com ja va fer la passada jornada amb el Mallorca, no va voler donar més importància als punts per ser contra un rival, teòricament, que ha de lluitar per la salvació. «Són tres punts més. No valen doble. Volem guanyar per l’afició, però només són tres punts», reiterava. Míchel sí que va subratllar la importància de guanyar i fer-se forts a Montilivi, on l’equip va perdre l’últim partit contra el Celta. «Estem preparats. Hem entrat molt bé a la competició i hem de continuar així. És una prova important per nosaltres i volem demostrar que serà molt difícil puntuar».

El madrileny va destacar que d’aquestes quatre primeres jornades el que més li ha agradat és «l’equilibri» de l’equip alhora que, tot i això, el veu encara «lluny» del que vol. «Som compactes. Som un equip equilibrat que des de fora, fa la sensació de fortalesa. Això ho hem de traduir en números més bons», deia. El tècnic ho argumentava. «Hem encaixat gols en tots els partits, però les estadístiques diuen que estem per sobre la mitjana de la lliga en xuts rebuts. Això vol dir que estem bé. A més a més, en fase ofensiva, llevat del dia del València, sempre hem tingut ocasions. Hem de millorar a les àrees i quan ho fem, aconseguirem més victòries», deia. Una de les sensacions del partit a Son Moix va ser Oriol Romeu. El d’Ulldecona, que va veure targeta groga en el debut, tornarà a ser titular avui. Míchel no pateix amb la diferència de llistó que es pugui trobar Romeu aquí respecte a la Premier League. «No m’amoïna. És un jugador agressiu, però sempre a la pilota. És fort, intel·ligent i agressiu i sempre juga amb esportivitat i joc net. Nosaltres, a més a més, no som un equip que protesti o es llenci a terra per perdre temps. La seva adaptació és clara i senzilla i la targeta que va rebre a Mallorca va ser per tallar un contracop del rival». Pel que fa al Valladolid, Míchel va destacar «el dinamisme» dels migcampistes castellans i va recordar que confia «imposar un ritme intens» per així fer-los un partit «incòmode». Igual que el Girona fa quinze dies, el conjunt de Pucela va jugar dilluns contra l’Almeria i avui torna a fer-ho a Montilivi després de poc més de tres dies de descans. Míchel no hi dóna tanta importància. «Dependrà una mica de la pretemporada que hagin tingut poden notar o no el cansament. A nosaltres aquests dos partits consecutius tan aviat no ens va anar bé», deia en referència a Getafe i Celta després dels quals Herrera i Terrats van caure lesionats. El tècnic confessava que s’espera un Valladolid «amb energia» després del triomf contra l’Almeria de dilluns. «És un equip amb un gran potencial. Ja ho va demostrar l’any passat i s’ha reforçat molt bé. No sé com estaran Feddal i els darrers fitxatges», deia.