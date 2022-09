«Són tres punts importants que ens donen força»

És clar que a Míchel Sánchez li agrada el què. Vol guanyar i això és el més important, al cap i a la fi. Però no dorm tranquil mai, pensant en el com. I una cosa és conseqüència de l’altra. Marxaria satisfet cap a casa, perquè el Girona s’acabaria apuntant la victòria. Al tram final, amb patiment inclòs. Però tres punts que sempre són benvinguts. Ara, a la llista dels deures, el tècnic hi va escriure unes quantes coses. És conscient que cal millorar, perquè la moneda no sempre caurà del costat que toca. Això és la Primera Divisió i s’ha de fer molta feina per guanyar. Considerava que el Valladolid havia dominat moltes facetes del joc. Però alhora, reconeixia que les àrees, allà on passen les coses determinants, havia sigut el seu equip el més contundent. Defensant i atacant.

«Són tres punts importantíssims que ens donen molta força», deia per tancar la roda de premsa. Abans, durant una estona, havia explicat què li havia agradat i què creia que calia reforçar. «La forma d‘aconseguir els punts és el que t’acaba dient en quina posició acabes la temporada». Primer missatge clar: tocava parlar de la manera de jugar i aquí hi havia aspectes que acabava de subratllar en vermell. «Hem començat bé, i ells també. Potser han sigut millor en el joc, encara que nosaltres hem dominat les àrees. Ha sigut un partit igualat. Hem defensat molt bé els nostres dominis i hem fet dos gols en les tres o quatre ocasions que hem tingut. Hi ha moltes coses que s’han de millorar. N’hem de fer moltes i bé per seguir sumant. Aquest equip ha d’anar a més». Havia vist un Valladolid «dominant». S’explicava: «No perquè hagi tingut més possessió, sinó que ens ha robat millor i s’ha trobat més còmode en el nostre camp. Però el futbol passa a les àrees. En aquest sentit hem sigut superiors. Hem defensat molt bé la pilota aturada i hem marcat en accions d’estratègia. Els petits detalls sempre sumen i en aquesta ocasió així ha passat». Marxava «content» amb «l’actitud» i també «l’esforç», recordant que «costa molt» guanyar a la Primera Divisió i enviant un missatge d’optimisme dirigit a l’afició: «Segur que la nostra gent ens veurà jugar millor». I ha elogiat Samu, clau quan ha entrat a la gespa: «Si està encertat ens protegeix molt amb la possessió».