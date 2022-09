Assegurava Míchel només acabar el mercat d’hivern que tenia «els millors ingredients possibles» a la plantilla i que ara era feina seva saber-ne treure profit. Les arribades a darrera hora d’Oriol Romeu, Manu Vallejo, Toni Villa i els porters Paulo Gazzaniga i Toni Fuidias completaven una plantilla que compta amb un ampli fons d’armari i alternatives ben variades per a totes les posicions. Si Arnau no està fi, Couto és titular; si a dalt Stuani no hi és, Reinier pot fer de segon davanter, si Herrera i Terrats s’han lesionat, Romeu ha entrat directament a l’onze amb un altíssim i així un llarg etcètera fins a veure debutar, en només cinc jornades, 23 jugadors, inclosos els joves Ureña i Roca. Tot i això, sempre hi ha una base sobre la qual se sosté l’equip i que compten amb la confiança cega de l’entrenador. De moment, tot i l’ampli ventall de futbolistes que té al vestidor, Míchel en té cinc d’assenyalats com intocables. Juan Carlos, Santi Bueno, Juanpe, Aleix Garcia i Castellanos han són, fins ara, els insubstituïbles del tècnic, que els ha alineat sempre de titulars i que, llevat del davanter argentí, han disputat tots els minuts possibles.

Són només cinc les jornades que s’han disputat fins ara i durant una temporada, tots els jugadors passen per estats de forma més bons i més dolents. Evidentment, vindran ratxes, lesions, sancions o decisions tècniques i Míchel haurà de repartir encara més els minuts. El que queda clar. de moment, en aquest començament de temporada és que el tècnic ha fet confiança a una bona colla dels jugadors que van assolir l’ascens. Llevant de Castellanos que no hi era, tant Juan Carlos com Bueno, Juanpe i Aleix Garcia van ser claus el curs passat a Segona i ho continuen sent ara a Primera. Menció especial per a un Aleix Garcia que, a banda del seu habitual desplegament físic en la pressió, ha fet un pas endavant amb la pilota i dissabte va donar l’assistència de l’1-0 a Reinier i va servir la falta que va provocar el 2-1 definitiu. El d’Ulldecona també havia donat un gol a Stuani en la victòria contra el Getafe.

L’aposta per mantenir, llevat del dia del Celta, la línia de tres centrals i dos carrilers, ha fet que Bueno i Juanpe hagin tingut molt de protagonisme en aquest primer tram de Lliga. Els problemes físics de Bernardo Espinosa, que li van impedir fer la pretemporada amb normalitat, van facilitar la decisió de Míchel que s’ha decantat sempre per l’uruguaià i el canari de marcadors, amb David López de lliure. El tècnic té també les alternatives de Javi Hernández i Arnau Martínez en aquesta posició, però de moment no les ha fet servir.

Cinc gols en cinc partits

Els 7 punts de 15 possibles és una gran mitjana. Ara bé, no es cansa de repetir Míchel que l’equip ha de millorar un munt de coses encara. En aquest sentit, un dels aspectes a millorar és a l’hora de rebre gols. El Girona competeix i ha sabut fer que fins ara els rivals els generessin poques ocasions. Tanmateix, tots, València, Getafe, Celta, Mallorca i Valladolid, han perforat la porteria d’un Juan Carlos que anhela poder tornar a fer un clean-sheet ben aviat. El de Marchamalo té la confiança de Míchel malgrat les arribades de Gazzaniga i Fuidias.