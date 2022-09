Durant prop d'una mitja hora, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha ofert el seu punt de vista sobre el present de l'equip, valorant aquest últim mercat de fitxatges. Ha explicat que el club ha aconseguit signar el 70 o 80 per cent de les primeres opcions, al mateix temps que li demana calma i paciència a tothom. "Si volem tenir més jugadors en propietat hem d'estar més anys a la Primera Divisió", ha assegurat. Noms com els d'Oriol Romeu i Miguel Gutiérrez també han aparegut durant una roda de premsa en la qual Cárcel ha confessat que ho ha arribat a passar malament, però que té la sort de formar part d'un bon equip de treball i del suport de Míchel Sánchez, el club i els propietaris, el que facilita encara més les coses.

Últim dia del mercat

"Va ser un dia llarg. Lògicament la gent pot pensar que amb fitxatges a última hora és perquè no hi ha previsió, però vam lligar jugadors amb els quals ja havíem parlat feia dies. Fins l'últim minut hi ha clubs que influeixen per arribar o no a un acord. Vam portar a dos jugadors que van sortir a l'últim minut perquè els altres clubs també els volien treure".

Gestió dels porters

"Primer vam planificar des del minut u. Vam parlar molt clarament amb tots els jugadors de la plantilla. Se li va dir a Juan Carlos que es comptava amb ell i a Ortolá, que volíem que sortís. Tot professional mereix el respecte màxim. Són notícies poc agradables i no podíem jugar amb el jugador. Li tenim molt de respecte, ha tingut un comportament exemplar. Quan li va sortir l'oportunitat de marxar no podíem aturar aquesta situació. Teníem molt clar la idea de signar un porter important, que ens podia donar garanties. Es va intentar des del primer minut. No vam arribar a bon port. El primer fitxatge que havíem de fer era el d'un porter. També, alhora, volíem un perfil més jove com a tercer porter. Surt un mercat molt complicat, ho sabíem. La porteria és una posició difícil. Hem tingut opcions de molts porters durant tot l'estiu, però per causes del mercat, perquè s'avançaven altres clubs o no hi arribàvem, tot ha sigut una mica estressant, difícil i no agradable. El primer que no ho he passat bé soc jo. Amb Juan Carlos teníem tranquil·litat, però anàvem alhora amb el porter del filial. Al final hem signat a dos porters que coneixem bé, que no eren primeres opcions a l'inici de mercat, no sabíem si sortirien o no".

Primeres opcions

"El fet d'estar un mes i una setmana sense signar, s'han dit moltes coses. S'ha parlat de mala o poca planificació. Sempre ho respecto, la gent que opini i digui el que cregui convenient. Sempre he comentat una cosa: treballo sobretot per intentar fer el que sento i el que crec. Vaig unir-me amb el meu equip de treball dos dies després de l'ascens, el dia 21 de juny ens vam reunir. Vam posar unes idees molt clares a la pissarra. Sabíem que seria molt difícil, però un 70 o 80 per cent de les primeres opcions han arribat. Tenir jugadors en propietat és molt difícil. Has d'anar a buscar cessions, compra de futbolistes. I tot això són moltes gestions, moltes negociacions. Cadascú ho veu des d'una perspectiva diferent: jugadors, agent, clubs... Ha sigut així. Amb temps, coneixent què és el que vol el míster i la seva idea, vam parlar de la planificació amb ell. Míchel és una persona excepcional en molts aspectes, que va de la mà amb la direcció esportiva. Algunes coses importants s'han escapat com és lògic, però estem contents. Hem anat amb una idea, amb molta passió. Estar cinc o sis setmanes sense fitxar a ningú no ha sigut fàcil. Les hòsties anaven i venien, cap aquí i cap allà. Estem a prop de la idea que volíem. Ara es parlarà a la gespa, no estic tranquil. És Primera Divisió, se li ha de donar un respecte a aquesta categoria".

Valoració del mercat

"Les notes s'han de posar al final de temporada. A l'inici tot és molt maco, veus el camp ple, il·lusió i passió. Sabem de la dificultat que ens anirem trobant, això acaba de començar. Hem treballat amb una idea, amb una forma de pensar per portar molt de talent, és el que necessita l'entrenador. Ell creu i valora això, els jugadors que realment tenen aquest punt de qualitat important pel joc que ell vol transmetre. Però la Primera també necessita experiència. Hem intentat buscar aquesta mescla. Gent jove i amb talent, que comença a Primera, i alhora futbolistes que ens poden donar aquest grau de coneixement de la categoria. També tenen talent, perquè així ho han demostrat. Aquesta mescla ens fa pensar que tenim opcions d'aconseguir els objectius que tenim al cap".

Paper del Manchester City

"És el meu novè any i des que treballem amb la nova propietat, sempre he tingut paraules d'agraïment. És gent que s'involucra a nivell futbolístic. No són persones que generen pressió, sinó unió i una dinàmica futbolera. Es parla molt de futbol. Cada setmana tinc entre dues o tres reunions amb la part del City i del Bolívar, gent que hi entén. Això fa que hi hagi una planificació des de fa temps. Els primers fitxatges solen ser els futbolistes del City. Molts ho intentem i n'hi ha que no poden venir. Perquè el jugador no ho veu clar o perquè té d'altres opcions. La planificació necessita, per tant, els seus temps. Venen dos jugadors del City, com són Herrera i Couto com a cessió. En queda una. I també ha vingut el Taty Castellanos, del New York City, que ens ha proporcionat un futbolista que volíem. Per a ells és un jugador molt important i agraïm que el grup hagi entès que el següent pas per ell fos venir aquí. Sempre he sentit el suport de la gent que tinc per sobre, m'han estimat i en els moments difícils han estat amb mi".

Limitacions

"Vam pujar el 19 de juny. És impossible signar jugadors abans perquè no saps a quina categoria estaràs. Vam ascendir de manera angoixant, l'últim dia. M'agradaria planificar amb tres mesos de marge, però en aquest cas era inviable. S'ha de treballar en els dos escenaris, a Segona hauria sigut una altra història. Més complicat, per pressupost i pel tipus de futbolista que hauria vingut. Si volem jugadors en propietat hem d'estar molts anys a Primera. I això no és fàcil. Som l'equip amb menys història, i per molt, d'aquesta categoria. Ens toca tenir molta humilitat. Tots, nosaltres els primers. Equip, entrenador, club i la gent. Els periodistes també i tothom. Tots volem estar a Primera i fer les coses bé, i alhora s'ha de tenir humilitat i no perdre el nord. Si anem tots units, en el mateix camí, i el club es consolida a Primera, podem fer coses molt importants. De moment hem de tenir els peus a terra. A dia d'avui tenim jugadors cedits que són inviables per al Girona. Aquest procés necessita el seu temps.

Comparació de tots els mercats a Girona

"Cada mercat és molt difícil. El pitjor mercat que vaig fer és el que tothom deia que vaig fer. Tothom deia que havia sigut el millor, i de llarg, quan no ho veia així. El que sento és que la idea que tinc, i la del míster, va de la mà. Míchel és un entrenador que des del primer minut ha estat molt proper amb mi i el meu equip de treball. M'ha facilitat molt les coses. Tenim una manera de pensar molt similar, en tots els nivells. En portar el dia a dia, en treballar a curt, mig i llarg termini. Aquest mercat ha sigut llarg, difícil i dur. Però he sentit el seu suport. Aquesta sensació de nervis que hi ha hagut, ha sigut alhora molt més còmode. També tinc vida, família i tensions. Hi ha moments complicats. Gràcies a aquest component que tinc, amb tres persones excepcionals al meu costat, tot és més fàcil i em sento un privilegiat. Considero que aquest és un mercat més".

Límit salarial

"Ens marca una mica la línia de la humilitat. Som el segon pitjor límit salarial, és per alguna cosa. El Girona necessita temps i treball perquè mica en mica el límit vagi millorant amb creixement com a club i vendes. El nostre club està creixent de manera brutal, sobretot a nivell d'imatge. La gent està fent una feinada brutal. El nostre límit és dels més baixos però tenim algun avantatge competitiu, com estar amb la propietat que tenim. Hi ha diners per fer més coses. M'agradaria no pensar en això. Tenim una plantilla llarga i bona. Tenim set o vuit jugadors lesionats, seran els fitxatges que arribaran en poc temps".

Oriol Romeu

"El vaig posar a la pissarra el primer dia i ho vaig fer com una broma. Un jugador que conec molt. Sé qui és des de la seva època al Barça. Aquell perfil de jugador sabia que, si venia, ens donaria coses molt importants. Per com és, la forma de ser, i perquè la seva posició el míster la necessitava cobrir amb algú així. Quan vam parlar amb el seu representant semblava inviable. Però és català i fa molts anys que era fora. El fet de trucar-lo el primer dia de mercat, i se'm digués que no, que era inviable, i després que s'ho rumiés i ho veiés diferent... És el que dèiem abans, d'esperar i no fer-ho tot només començar el mercat. Ell ha fet molt per venir aquí. Està en una lliga molt important, amb salaris elevats. Que vulgui venir ha sigut la clau de tota la història. I el fet de tenir la gent que tenim a darrera. Pere Guardiola ha fet una feina brutal i m'ha ajudat. El City també ha fet coses per arribar a acords".

Valoració de l'inici de Lliga

"Tenir set punts de quinze ho hauríem signat. El que més valoro és que a cada partit hem estat vius. A València i Celta, amb les dues derrotes, sí que és veritat que hi ha coses determinants, com pot ser un Aspas que decideix un partit. Però vaig considerar que estàvem allà. El dia del Getafe vam ser superiors. Mallorca i Valladolid han sigut duels en els que hauria pogut passar de tot. El Valladolid per exemple em va agradar molt, demostrant de quina és la dificultat que ens espera. Va venir aquí, ens va prendre la pilota i durant molts moments no ens va deixar fer el nostre joc. Però creure i ser constants ens va permetre endur-nos els tres punts".

Filial

"Estem treballant molt el tema del futbol base des de fa molt de temps. Seria important tenir-lo en una categoria més elevada, com és obvi. Se'ns va escapar una oportunitat amb l'Olot. El fet que el primer equip hagi pujat a Primera, provoca que ens agradaria tenir el filial, com a mínim, una divisió més alta. L'estratègia és seguir creixent, creure en la gent jove. Veiem que estar un altre any a 3a RFEF no és tampoc tan negatiu. En l'anterior aventura a Primera vam tenir el Peralada, l'acord, i vam gastar molts diners. Dels errors se n'aprèn. Hem de pujar per mèrits propis. Portem dos anys molt a prop de pujar, confiem amb l'Àxel i el seu grup. Això no vol dir que ho fem segur, però mantindrem aquesta idea. Tenim a l'horitzó una ciutat esportiva, un creixement que ens donaria molt. Hem d'anar pas a pas. No podem voler-ho tenir tot ara".

Fitxatge de Miguel Gutiérrez

"Hem d'apostar per portar gent jove i amb talent. Hi van haver opcions de diversos jugadors i la de Miguel Gutiérrez ens agradava. El coneixíem bé. El pas a Primera el podia fer, perquè estava preparat. Però és molt jove. El Madrid és un club que està molt obert a provocar aquestes dinàmiques de vendre una part del futbolista. Vam creure que havíem d'invertir en aquest tipus de jugadors, més que no pas en els veterans. A Primera, el 2017, vam invertir més en jugadors com Bernardo, Stuani o Muniesa. Ara, a la inversa. Gent més jove que pugui créixer en aquest club, per crear el nostre patrimoni particular. Vam intentar tres o quatre opcions més, però no van fructificar i no tenim tants diners per fer més moviments".

Ciutat esportiva

"La previsió que tinc és que s'està treballant, per fer aquest pas i que es farà abans que no pas després. Aquest tema no el porto i només faltaria que anés de buscar una ciutat esportiva".