Dos noms que s’uneixen a la llista

Per més llarga i profitosa que es desitgi que sigui aquesta aventura, ningú sap quant de temps el Girona gaudirà de competir a la Primera Divisió. Si s’hi quedarà anys i panys, o si, al contrari, la il·lusió s’esfumarà més aviat de l’esperat. Per això mateix, compta cada detall, cada número, cada protagonista. És bo guardar tots els records a la retina, per més mínima que sembli la seva rellevància. Tot just el club gaudeix del seu tercer any a l’elit, entre els més poderosos, i de moment l’inici es pot donar per aprovat. Dues victòries en cinc partits, la del divendres contra el Valladolid (2-1), per engreixar el comptador de punts i tancar la jornada en una zona prou tranquil·la. Més gols a favor (6) que no pas els que s’han encaixat (5). I a pensar en el Betis. Però fent un cop d’ull més general, obrint el focus, l’alegria d’ara fa tres dies deixava a dos grans protagonistes, per la seva incidència en el resultat final. Reinier Jesus i Oriol Romeu no només eren els encarregats de batre Asenjo i marcar els gols del triomf, sinó que també es guanyaven el dret d’entrar a la llista d’aquells futbolistes que, vestint la samarreta del Girona, han vist porteria a la màxima categoria.

Dues temporades senceres: 2017/18 i 2018/19. I el que portem d’aquest curs, tot just cinc jornades. Temps suficients perquè fins a 19 jugadors blanc-i-vermells hagin marcat algun dels 93 gols que l’equip acumula a Primera. Només un d’ells ha estat en pròpia, el que es va fer Domingos Duarte ara fa poques setmanes en el partit amb el Getafe a l’estadi (3-1). Els 92 restants han estat obra d’algun futbolista blanc-i-vermell. Ja sigui amb la cama dreta, l’esquerra o la testa. Des de fora de l’àrea o en una pena màxima. Reinier i Oriol Romeu, els últims en sumar-se a una festa que va inaugurar, qui si no, Cristhian Stuani el mes d’agost del 2017 en aquell ja històric debut amb l’Atlètic de Madrid a Montilivi (2-2). És precisament el davanter uruguaià no només l’únic que ha marcat en tots i cadascun dels tres cursos a Primera, sinó també el que més vegades ha vist porteria. Acumula 41 gols: 21 el primer any, 19 en el segon i un és el que ha fet aquesta temporada. Prop de la meitat són els que ha acumulat Cristian Portugués, ara al Getafe, i un altre dels noms propis de la història recent del club. Portu va fer 20 gols repartits en dos anys: 11 i 9. És el segon màxim realitzador de l’equip a l’elit, a un món d’Stuani, però també amb molt d’avantatge de la resta. Curiosament, el tercer no és pas un davanter, sinó un central. Juanpe Ramírez n’ha fet 5 de gols amb el Girona a Primera i tots ells els va anotar la mateixa temporada, convertint-se en el defensa que més dianes va anotar la temporada 17/18 a la màxima divisió del futbol estatal. Llavors, torn pel petit grup dels tres gols. Els que han fet Borja García i Aleix Garcia, un i altre encara a la plantilla malgrat haver canviat d’aires els darrers anys, i també Michael Olunga, famós pel hat-trick que va marcar-li al Las Palmas el mes de gener del 2018. La llista continua amb Aday Benítez (2), Pedro Alcalá (2), David Timor (2) i Seydou Doumbia (2). Llavors, s’hi afegeixen tots aquells que han fet només un gol. Bernardo, Castellanos, Samu, Reinier i Romeu tenen temps per escalar posicions. No pas Granell, Ramalho i Pere Pons, lluny de Montilivi.