Joel Roca va causar sensacions en la seva estrena amb la selecció espanyola sub-19, amb gol inclòs. Després de participar en els amistosos davant Israel, l'extrem de Camprodon ha estat convocat per a la primera fase del Campionat d'Europa que tindrà lloc del 21 al 27 de setembre.

Roca es concentrarà dilluns vinent amb Espanya per anar fins a Bèlgica, on es disputarà el minitorneig classificatori. Els de Santi Denia s'enfrontaran el dissabte 24 a Albània i el dimarts 27 a Bèlgica. En aquest sentit, el futbolista ripollès es perdrà el partit del filial davant el Castelldefels però això no alterarà els plans de Míchel amb el primer equip perquè coincidirà amb les finestres FIFA.

Roca va ser l'autor d'un dels gols en la victòria del debut del filial contra la Muntanyesa (2-1).