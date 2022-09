La disputa del Mundial de Qatar entre el 20 de novembre i el 18 de desembre fa que aquesta temporada sigui d’allò més insòlita. La competició de Primera Divisió i a les principals lligues del món s’aturarà i això farà que els clubs s’hagin d’espavilar per no estar quiets durant gairebé un mes. En aquest sentit, el Girona disputarà el darrer partit de Lliga abans de l’aturada el 8, 9 o 10 de novembre, entre setmana, al camp de l’Elx. Això sí, aquell cap de setmana els gironins tindran encara partit de la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de categoria inferior. A partir d’aquí la competició s’aturarà del tot fins ben bé la setmana abans de Nadal, del 21 al 23 de desembre en què hi haurà, si el Girona s’ha classificat, la segona jornada de Copa. La Lliga no tornarà fins al cap de setmana següent, de Cap d’Any i Any Nou.

En aquest sentit, el Girona treballa, d’acord amb la Lliga per no estar aturat aquests dies i, segons va explicar Quique Cárcel a TV Girona dilluns, té la intenció de fer una estada i alhora combinar-ho amb partits amistosos amb els Estats Units com a possible destí.