LaLliga va decidir ahir optar per canviar l’horari del partit entre el Betis i el Girona que s’havia de disputar diumenge a les dues de la tarda (14:00) a l’estadi Benito Villamarín. Els 33 graus previstos a Sevilla per a l’hora del partit ha fet que l’ens organitzador de la competició s’hagi decantat per retardar-lo unes hores i fixar-lo, finalment, per a 2/4 de 7 del mateix diumenge (18:30). Això comporta, de retruc que s’avanci l’Osasuna-Getafe a les dues. Cal recordar que el Girona ja va jugar fa dues jornades a les dues a Palma contra el Mallorca, en un partit on les temperatures també van ser extremes i van arribar als 35 graus a l’illa. Curiosament, el Mallorca torna a jugar, per tercera setmana consecutiva a les dues, en aquest cas contra l’Almeria a Son Moix després de visitar el Reial Madrid dissabte passat.