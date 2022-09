Després de dues temporades amb la porta als morros, el 19 de juny passat, el Girona va celebrar l’ascens a Primera sobre la gespa de l’Heliodoro Rodríguez de Tenerife. Un retorn molt desitjat que va ser celebrat com tocava pels carrers de la ciutat l’endemà a la ciutat. A l’estiu, la Gironamania ha recuperat els seus millors temps i la resposta de la gent a la campanya d’abonaments ha fregat l’excel·lent. L’espera per tornar a veure futbol de màxim nivell a Montilivi va durar gairebé dos mesos i, a fe que va valer la pena. El Girona es va desfer del Getafe en un gran partit que va aplegar 10.469 espectadors. Quatre dies després, l’estadi en veuria la xifra més alta d’aquesta temporada: 11.329 persones en la derrota contra el Celta. Divendres passat, contra el Getafe, es va tornar a superar la barrera deu mil (10.054). Aquestes xifres fan una mitjana, en les tres jornades disputades fins ara, de 10.617 espectadors, relativament inferior al de les dues anteriors temporades a Primera. Llavors, la mitjana va ser d’11.368 espectadors en la 2018-19 i de 10.837 en la 2017-18. Això sí, cal recordar que en aquells dos exercicis, el Girona va rebre, en aquest tram de calendari, el Reial Madrid i l’Atlètic.

L’ascens va comportar que el Girona ràpidament engegués la maquinària i recuperés les graderies retràctils de l’anterior etapa per al Gol Nord. Això, i la instal·lació d’una filera més de seients a la part superior de cada gol, va fer que la capacitat de Montilivi s’enfilés fins als 13.942 espectadors. La resposta dels aficionats de seguida va ser positiva malgrat alguns problemes informàtics en l’estrena. Així, els 10.469 que hi va haver contra el Getafe van superar els 10.368 que hi havia hagut en el primer partit, contra el Valladolid, de la darrera temporada a Primera (2018-19). No van arribar, tanmateix, als 11.515 del primer partit a la màxima categoria, un any abans, contra l’Atlètic (2-2).

La xifra més alta que hi ha hagut mai durant les tres primeres jornades la trobem a la temporada 2018-19 coincidint amb la visita del Madrid. L’estadi, aquell dia, va acollir 13.889 espectadors. Una quantitat que es quedaria a cinquanta persones d’omplir l’estadi amb la capacitat actual. Cal recordar, tanmateix, que aquell any, Montilivi comptava amb una graderia extra també al Gol Sud amb espai per a un miler d’espectadors més (14.500) en total. Sigui com sigui, la resposta de la gent és positiva si bé l’horari dels partits no ha acompanyat (dilluns i divendres). Caldrà veure què passa el diumenge 2 d’octubre en la visita de la Reial Societat a 2/4 de 7.

S’ha de tenir en compte també que el calendari ha volgut que els grans de la Lliga no trepitgin Montilivi fins a la segona volta. Així, el Barça no vindrà fins a finals de gener, l’Atlètic al març i, per la seva banda, el Reial Madrid, visitarà el Girona en una jornada intersetmanal de finals d’abril.