L’Udinese està imparable en aquest inici de campanya: quatre victòries, entre les quals un contundent 4-0 al Roma de José Mourinho, el col·loquen quart a la taula de classificació, per davant d’Inter, Roma, Lazio o Juventus. Un dels culpables d’aquesta explosió és, sens dubte, el selvatà Gerard Deulofeu, que considera «el millor moment» de la seva carrera. El de Riudarenes, de 28 anys, viu un moment dolç a Udine al costat de la seva família, el seu pilar, i en un club en el qual se sent «molt feliç». L’exjugador del Barcelona, Sevilla o Milan ha fet un canvi personal radical, que l’ha dut a convertir-se en un «futbolista professional al mil·límetre».

En la seva tercera temporada al Friül, Deulofeu ha trobat la regularitat necessària després de molts tombs. «Cent per cent que és el millor moment de la meva carrera. Primer perquè sé el que m’està passant i el perquè; i, segon, perquè estic gaudint molt», assegura. El de Riudarenes aclareix que el motiu per gaudir i rendir tant en aquesta etapa a Udine -el curs passat va fer 13 gols- és fruit de la seva preparació esportiva i emocional. «Faig un focus en el partit durant la setmana, tant a nivell personal, amb els meus fills o la meva parella, des de l’amor que tinc a casa, que el porto al partit; i després també, pel seu lloc, en tot el que comporta la preparació del partit: el descans, l’alimentació...»

Deulofeu reconeixia que aquest estiu hi ha hagut la possibilitat de canviar d’aires i fitxar pel Nàpols. «No sols vaig tenir l’opció del Nàpols, van ser uns quants equips. Vam negociar amb diversos però no es van donar les condicions que volíem tant en el club com jo. Jo ara rendeixo més cap al mig i no d’extrem pur, com abans. Sóc un mitjapunta que entén el futbol i no vull tornar a ser un extrem», detallava.

Pel que fa al Barça, Deulofeu considera que el club blaugrana «lluitarà per tot. Té líders, jugadors de nivell estratosfèric i estic molt content perquè el Barça tornarà a donar canya tant a la lliga com a Europa». Quan a la selecció, ara mateix no s’hi veu. «Fa temps que no hi vaig i ho veig complicat», diu.