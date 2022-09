Paulo Gazzaniga és un dels fitxatges que el Girona va tancar gairebé sobre de la botzina. El porter arriba per omplir el buit deixat per Adriá Ortolá i amb la idea de convertir-se en competència directa de Juan Carlos Martín, titular fins ara en aquestes primeres jornades de Lliga. Acompanyat de la seva família, ha sigut presentat aquest migdia a la sala de premsa de l'estadi de Montilivi, on ha subratllat la seva voluntat per ser "competitiu" i "tenir minuts" sota les ordres de Míchel Sánchez, amb qui va coincidir fa uns anys al Rayo Vallecano.

Objectiu "Està clar l'objectiu. Com cada equip que puja a Primera, el que volem és mantenir-nos a la categoria, sumar el màxim número de punts el més aviat possible. El treball diari serà fonamental i es veurà reflectit en el joc". La presència de Míchel "El vaig conèixer durant la meva etapa a Vallecas. Vaig estar-hi poc temps perquè ell va arribar en un moment complicat. El conec i sé quin tipus d'entrenador és i què li pot donar al club". Últim dia del mercat de fitxatges "Ho vaig viure molt ràpidament. En els últims dos o tres dies, entre buscar vols i tot això, vaig patir molt d'estrés. Jo estava a Anglaterra i va ser estressant, tot i que per sort es va solucionar tot molt ràpid". Juan Carlos, competència "El meu objectiu, aquest any, és intentar competir, donar el millor de mi mateix i crear una competència sana. Ja no només amb en Juan Carlos, sinó també amb en Toni. Estaré sempre disponible per quan se'm necessiti" Joc amb els peus "Em veig bé en aquesta faceta. Vaig treballar sota les ordres de diversos entrenadors que els agradava aquesta idea de jugar des del darrere. Si ho he de fer, intentaré ajudar l'equip". Estabilitat "La posició de porter sempre és un lloc complicat perquè només en juga un. Vinc amb la idea de competir, d'intentar tenir minuts, com els passa pel cap a tots els jugadors". Oriol Romeu "Vaig parlar amb ell un dia abans de fitxar pel Girona. Ell va arribar abans que jo. Amb només un dia d'estar aquí, em va transmetre molt bones coses, dient-me que aquest és un lloc molt bonic per estar-hi. Li vaig preguntar també a diversos companys i tothom va coincidir parlant bé del club i també la ciutat, pel que no vam dubtar. Amb l'Oriol tinc una molt bona relació. Vam coincidir al Southampton i estic content de tenir-lo de nou al meu costat".