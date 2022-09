El Girona més internacional

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, passava revista a principis de setmana de com havia estat la planificació esportiva aquest estiu. El barceloní revelava que el club havia aconseguit fitxar entre un «70 i 80%» de primeres opcions però que també havia «patit força» durant les setmanes en què no va concretar cap incorporació. La gestió de la porteria, on es van anar escapant els primers objectius, va dur de corcoll Cárcel, que al final va solucionar-ho amb la contractació l’últim dia del mercat de Paulo Gazzaniga. L’arribada del porter argentí, cedit pel Fulham, va suposar ampliar a 9 el nombre de jugadors estrangers de la plantilla i superar el sostre que fins ara era de 8 de la temporada 2020-21. Gazzaniga s’afegeix doncs a la nòmina de futbolistes estrangers que formen Couto i Reinier (Brasil), Bueno i Stuani (Uruguai), Herrera (Veneçuela), Bernardo Espinosa (Colòmbia), Kébé (Mali) i Castellanos (Argentina). Míchel, doncs, compta amb sis nacionalitats en un vestidor on Valery Fernández encapçala la nòmina de gironins juntament amb els joves Ureña, Roca i Artero.

El Girona no ha de patir per perdre alguns dels seus jugadors estrangers quan hi hagi partits de seleccions perquè a Primera Divisió, la Lliga s’atura quan hi ha partits internacionals. A més a més, a mitjan novembre quan s’acosti el Mundial la competició es paralitza i no torna fins a finals de desembre. Tot i això, a Montilivi -si Uruguai no es desperta per Santi Bueno- no hi hauria d’haver cap mundialista. A Segona Divisió, per contra, això no passa ni passava i el Girona ho ha patit força sovint els darrers anys. La temporada passada no tant, perquè Stuani ja va sortir de la roda de convocats de l’Uruguai però en els dos anteriors va ser una constant amb el de Tala, a més a més de Bárcenas i Couto.

En aquest sentit, aquell curs 2020-21 el Girona comptava amb 8 estrangers d’entrada en el que era la xifra més alta, igualant la del 2018-19. Aleshores, Francisco Rodríguez va començar amb Bueno, Cristóforo i Stuani (Uruguai), Bernardo (Colòmbia), Bárcenas (Panamà), Muric (Kosovo), Couto (Brasil) i Bustos (Argentina). Muric se’n va anar al gener, però la xifra es va mantenir perquè Ibrahima Kébé va tenir força presència pujant des del filial. Dos anys enrere, l’any del descens (18-19), el Girona també havia començat amb 8 jugadors forasters: Bounou (Marroc), Stuani (Uruguai), Mojica i Bernardo (Colòmbia), Douglas Luiz (Brasil), Lozano (Hondures), Roberts (Anglaterra) i Doumbia (Costa d’Ivori). Aquell any, a més a més, les lesions i una plantilla molt justa d’efectius va provocar que Eusebio fes pujar del filial en alguna ocasió Kévin Soni (Camerun), Paik (Corea del Sud) i Andzouana (Congo). En la temporada de l’estrena a la màxima categoria, el Girona també va tenir 8 estrangers: Bounou (Marroc), Bernardo i Marlos Moreno (Colòmbia), Stuani (Uruguai), Douglas Luiz (Brasil), Olunga (Kènia) i Kayode (Nigèria). Al mercat d’hivern se’n van anar Kayode i Moreno i va arribar Lozano (Hondures).

D’aquests darrers temps més recents, la temporada passada va ser un dels exercicis amb menys estrangers a la plantilla del Girona: Bueno, Stuani, Bernardo, Bustos, Kébé i Sarmiento. Menys encara n’hi havia l’any després del descens a Segona (2019-20): Mojica, Stuani, Bueno i Diamanka, als quals s’hi va afegir l’uruguaià Zeballos un cop tancat el mercat d’hivern.