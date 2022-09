Aquest diumenge el Girona buscarà els primers tres punts a fora de Montilivi davant el Betis (18.30 hores), un rival amb la moral alta després d’aconseguir ahir la segona victòria a l’Europa League i ser tercer a la Lliga per darrere el Madrid i el Barça. No obsant això, els de Míchel també es troben amb confiança arran de l’últim triomf contra el Valladolid (2-1) i esperen allargar el seu bon moment. Per al partit, el tècnic tindrà les baixes de Stuani, David López, Terrats, Yangel Herrera, Borja García, Iván Martín, Kébé i Ureña. L’equip farà una estada a la Vall d’en Bas la setmana vinent aprofitant la finestra FIFA.

L’EQUIP

No recuperem a cap jugador. Tenim vuit baixes. David té un problema al tendó d’Aquil·les, la resta ja es coneix. David ja arrossegava a Mallorca problemes al tendó d’Aquil·les, és una lesió petita, però molesta i prefereix aturar perquè així tingui dues setmanes de recuperació tenint en compte que anava a pitjor. No sabem el temps de baixa, però no pensem que sigui gaire més de dues o tres setmanes.

EL BETIS

Per guanyar haurem de fer un gran partit. El Betis és un equipàs, porten tres anys amb el seu entrenador i saben com jugar. Fan el que vol l’entrenador. A casa no han rebut cap gol en Lliga i nosaltres n’haurem de fer. Hem de ser nosaltres mateixos amb personalitat, il·lusió i humilitat. Hem de pensar que podem fer un gran partit.

El Betis a camp rival és el segon equip amb menys possessió, vol dir que t’atrauen, però després són molt ràpids en camp rival amb pocs tocs i molta verticalitat. Hem d’estar preparats per aquest atac. Per mi la nostra personalitat, mentalitat i manera de fer és molt important per guanyar al camp del Betis.

GUANYAR

A Primera guanyar és un salt de qualitat per a l’equip, també pels ànims de tots. Queda molt per jugar. Hem de pensar partit a partit. Portem dues setmanes sense perdre i necessitem sumar de tres en tres. No perdre a Sevilla seria molt bo per nosaltres.

ELS PRÒXIMS RIVALS

Nosaltres mateixos hem de mostrar-nos a nosaltres mateixos, no ens hem de fixar en el rival. Hem de millorar moltes coses. Penso que farem una gran temporada perquè tenim un gran equip i bons jugadors. Per mi és un repte molt maco. M’agrada molt afrontar-lo. Farem un stage junts a Olot, ens anirà bé per estar junts perquè vam començar la competició sense conèixer-nos gaire.

L’ATAC

Els jugadors bons poden jugar en qualsevol posició, millor per ells si ho fan junts. Riquelme no va estar molt encertat, però va fer un molt Bon partit pel que fa a treball, pressió i ajudar l’equip. No va estar malament per jugar a l’esquerra. Poden jugar junts amb Reinier. En atac es poden intercanviar posicions, no hi ha rigidesa.

ELS PUNTS

Penso que 7 punts són pocs i en podríem tenir dos més. Però també li ha passat al Valladolid, que hauria estat just que guanyés pel seu joc. No estic content amb 7 de 15. Penso que anirem a més. La competició dirà si som capaços de fer-ho.

BORJA IGLESIAS

No em fa por Borja Iglesias per estar convocat, abans ja coneixíem el seu nivell i la dificultat del partit. Per ell serà especial perquè després anirà amb la selecció, però per nosaltres també ho serà. Hem de fixar-nos en Canales… El Betis és un equip molt perillós per la banda perquè els laterals són molt bons. Tot l’equip ho és. Hem de pensar que si volem guanyar els tres punts haurem de fer un partit perfecte en defensa i en atac, no només hem de pensar a defensar sinó que hem de donar un pas endavant.

L’ATURADA

Per mi és un partit de tres punts molt importants, no perquè després vingui una aturada. Necessitem continuar amb la nostra millor versió. L’aturada ens anirà bé perquè necessitem conèixer-nos. Estar junts i saber què pensa l’altre és el millor per treure la millor versió de cadascú. Hi ha jugadors que encara no hem parlat a soles.

RIQUELME I ARNAU, AMB LA SUB-21

Estic encantat perquè això vol dir que nosaltres com a club fem les coses molt bé. Tenim una plantilla molt jove i són jugadors molt bons. Arnau és un jugador molt important per nosaltres perquè és nostre, Riquelme està cedit però també. Miguel també hi podria anar. Joel és nostre i estem encantats amb ell.

És bo per l’equip i per ells. Com que estem a Primera no afecta per jugar als partits.