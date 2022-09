Villamarín: Una gesta difícil però no impossible

Els precedents i les realitats d’ambdós equips auguren un partit d’allò més complicat per al Girona demà al Benito Villamarín (18:30 hores). Al llarg de la història, el conjunt blanc-i-vermell i el Betis s’han enfrontat fins a catorze vegades i més de la meitat (un 79%) ha estat favorable als andalusos amb onze derrotes, un empat i dues victòries de les quals només una s’ha aconseguit a l’estadi verd-i-blanc. Per trobar-la cal remuntar-se a la temporada 2009-10, a Segona Divisió, quan un gol de David Cañas al minut 23 va donar l’únic triomf gironí a domicili.

La resta de resultats amb el Betis han estat decepcions, tenint en compte que l’empat que hi ha a l’historial va ser cosa dels andalusos. Era el primer cop que es veien les cares a Primera, el 25 de novembre de 2017, i el Girona va obrir la llauna al Villamarín amb un gol de Portu al minut 44 que va ser igualat per Guardado al 84. Poc després el murcià aconseguiria tornar a avançar als gironins amb un doblet però la celebració va durar segons perquè Tello va establir l’empat al marcador en el mateix minut, el 89, donant per finalitzat el partit.

Les altres experiències a Primera també van ser negatives per als blanc-i-vermells amb tres derrotes. En totes elles va marcar Loren, un jugador que, per sort pel Girona, ha passat a ser suplent amb Pellegrini. El davanter andalús va donar dues victòries per al mínima (0-1) al seu equip a Montilivi la temporada 2017-18 i la 18-19; mentre que en l’últim partit al Villamarín, el 20 de gener de 2019, va impedir la remuntada del Girona igualant els gols de Doumbia i Aleix Garcia. Al final, Canales va decidir la victòria amb un gol de penal. «No sé si tindrà minuts en el futur, no es pot saber. Va quedar-se sabent que té a dos jugadors per davant com Borja Iglesias i Willian José. Veurem si pot tenir la seva oportunitat», va dir l’entrenador del Betis sobre Loren. Guanyar al Villamarín és una gesta difícil però no impossible.