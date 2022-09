Míchel: "No era penal"

Míchel ha parlat després de la seva expulsió i el polèmic penal en la derrota per 2 a 1 al camp del Betis. Això és el més destacat de les paraules del tècnic madrileny del Girona. L'àrbitre ha escrit a l'acta que el motiu per a expulsar-lo havia estat dir a un dels assistents "i aquest fora de joc no l'heu d'aguantar? Què passa que aneu vestits de verd?" i que ho havia fet "en clara actitud de befa insinuant que l'equip arbitral vesteix amb la samarreta del Betis Balompié"

El partit de l'equip

"No és una situació positiva pel resultat, però per la resta sí. Hem merescut més. El treball ofensiu ha sigut molt bo i el defensiu també. En línies generals hem tapat bé el seu joc i hem sigut capaços de controlar els seus atacs. Me'n vaig satisfet amb la idea, el joc i la personalitat de l'equip, i molt trist amb el resultat. Fa ràbia perquè d'aquí a deu setmanes només recordarem els punts, i no hi són. En dues accions puntuals que no podem controlar hem perdut el partit."

Plantar cara a un gran rival

"En el tu a tu hem sigut un equip totalment reconeixible i que ha merescut més. L'equip ha fet una feina brutal, si no no tens la capacitat de generar tantes ocasions contra un equip que a vegades et treu la pilota i t'obliga a córrer. En moltes fases del joc hem sigut capaços de dominar contra un dels equips més en forma de la lliga, i els hem fet sentir incòmodes. Però és clar, són un gran equip i també et generen. En general el partit ha sigut més per nosaltres."

La pèrdua de Samu Saiz

"Ha sigut una situació molt inversemblant. És un error, els jugadors els cometen. Hi ha partits en què ens ha donat la victòria, però el d'avui ha sigut un error contra el qual no hem pogut reaccionar. No hem tingut temps a col·locar-nos, era una situació molt clara contra el porter i Borja ha definit molt bé. Ha sigut així i no passa res. Nosaltres seguirem treballant, humils i amb el cap amunt. Podem millorar molt i hi ha coses que no podem controlar."

El penal i la protesta

"El que s'ha vist avui no és penal. En aquella acció no existeix penal. Els àrbitres van dir que no es xiularien, que intervindria el VAR, i no ha estat així. Li ho he dit als àrbitres per activa i per passiva, cridant massa, també, perquè amb el soroll del camp és complicat. La següent jugada s'ha aixecat la bandera i assenyalat fora de joc quan la pilota era a l'àrea. No dic que no xiulin fora de joc si ho és, ni tampoc que haguéssim marcat, però s'ha d'esperar."

L'expulsió

"He dit als àrbitres que sembla que aneu de verd, aquest ha estat el meu comentari. No he insultat a ningú, demano perdó. No crec que sigui suficient per a expulsar-me i em sancionin. Estic molt dolgut per perdre'm dos partits. No m'he posat amb ningú, és un comentari lleig, potser lleig, però sense insultar."

La relació amb els àrbitres

"Hi ha maneres d'actuar. Podem tenir una relació més fluida amb els àrbitres. Alguns et calmen i d'altres et treuen de polleguera. Personalment m'he de controlar."

Efectivitat

"Hem fet un bon gol i hem tingut quatre o cinc ocasions molt clares. Són errors que hem de perdonar i treballar. No em preocupa gens que un rival d'aquesta categoria et generi tres ocasions i te'n faci dos i tu en marquis només una de vuit, perquè és una circumstància en què sovint traurem molts punts. Hem d'anar amb tot per ser a primera l'any que ve."

La calor, els horaris i l'espectacle

"Ha sigut un partit amb molt ritme i la calor afecta molt, però els horaris depenen molt de les televisions. Potser també ens hauríem d'adaptar a l'espectacle perquè fos millor. Hem de ser conscients que la calor fa molt mal al ritme de joc."