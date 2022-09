Precaució i ambició davant un rival històric

El retorn a Primera Divisió pren més sentit quan arriben partits com el d’avui. El Girona torna aquesta nit al Benito Villamarín (18:30 hores / DAZN) tres anys després de l’últim cop amb ganes de millorar l’experiència. Es podria dir que el Betis, un rival històric del futbol espanyol, és una de les bèsties negres dels blanc-i-vermells amb més derrotes (11) que no pas victòries (2). També de Míchel Sánchez, que com a entrenador ha perdut en els dos cops que s’hi ha enfrontat -tant amb el Rayo Vallecano com amb l’Osca. Però també es diu que dels errors se n’aprèn.

El Girona haurà de tenir precaució davant un equip llançat a la Lliga i a Europa, tenint en compte que el Betis porta una ratxa de tres victòries consecutives -l’última va ser dijous passat en l’estrena de l’Europa League a casa seva amb l’afició contra el Ludogorets (3-2)- i que només ha perdut un partit oficial davant el Madrid (2-1). També ambició perquè, a part de l’encert i el plantejament, serà l’única manera de batre la porteria de Rui Silva. I és que el portuguès encara no ha encaixat cap gol a l’estadi verd-i-blanc des que va començar la temporada.

Com va avançar a la roda de premsa prèvia, Míchel va viatjar ahir a Sevilla amb vuit baixes i es va emportar 21 jugadors entre els quals hi ha convocats Joel Roca i Ricard Artero del filial. Així doncs, el tècnic no podrà comptar amb els lesionats Cristhian Stuani, David López, Yangel Herrera, Ramon Terrats, Borja García, Iván Martín, Ibrahima Kébé i Óscar Ureña.

El Girona intentarà mantenir la inèrcia positiva que va donar-li la victòria contra el Valladolid (2-1), tot i no haver fet el seu millor partit. Per primer cop aquest curs, els blanc-i-vermells van sumar dues jornades consecutives i ara el repte és majúscul per aconseguir el segon triomf seguit i, alhora, el que seria el primer a domicili. Ara bé, de moment, el Villamarín, a part de ser un dels estadis amb més espectadors de la Lliga, cosa que influeix, és un fortí per al Betis, que encara no hi ha perdut mai des que va començar la temporada.

Les baixes a la plantilla deixen a Míchel amb poques opcions a l’hora d’escollir l’onze. En aquest sentit, podria repetir l’equip de la darrera jornada amb Juan Carlos Martín a la porteria; els centrals Santi Bueno, Bernardo Espinosa -titularitat forçada per la lesió al tendó d’Aquil·les de David López- i Juanpe Ramírez; als carrils serien per a Miguel Gutiérrez i Arnau Martínez; i el mig del camp per a la dupla d’Ulldecona, amb Oriol Romeu i Aleix Garcia. En atac, Rodrigo Riquelme i Reinier Jesus acompanyaran al davanter Taty Castellanos.

Tenint en compte que serà l’últim compromís abans de l’aturada de seleccions serà important fer un pas endavant al camp del Betis per completar l’estada de la setmana vinent a les instal·lacions de Royalverd a la Vall d’en Bas amb les millors sensacions possibles. A més a més, serà interessant fer un bon paper per a jugadors com Arnau i Riquelme que aniran convocats amb la sub-21.

En ratxa però sense descans

Al Betis no li poden anar millor les coses. Els de Manuel Pellegrini estan en ratxa i avui tenen l’oportunitat de firmar el millor inici de temporada de la seva història. Els andalusos mai han aconseguit guanyar set dels primers vuit partits, un repte que plantegen contra el Girona i al qual se li suma l’al·licient de marxar a l’aturada en zona Champions. A dia d’avui, només han perdut contra el Madrid al Bernabéu.

Després de triomfar dijous passat a l’Europa League, el Betis rep als de Míchel amb la moral alta però amb diverses baixes. Pellegrini no podrà comptar amb Youssouf Sabaly, Juanmi Jiménez, Nabil Fekir, Víctor Ruiz ni Víctor Camarasa, malgrat que sí ha fet entrar a la llista de convocats Luiz Felipe que a priori era dubte per una contractura.

Amb tot, el tècnic haurà de mesurar molt bé la carrega de minuts tot i tenir poques opcions per fer rotacions. En aquest sentit, jugadors com Rui Silva, Álex Moreno, Guido Rodríguez o Borja Iglesias tenen molts números de ser titulars. L’exdavanter de l’Espanyol, que ha marcat quatre gols en cinc partits de Lliga, arribarà al partit amb una dosi de moral extra després d’entrar per primer cop en la convocatòria de Luis Enrique amb Espanya.

Un altre factor extern a combatre seran les altes temperatures previstes per avui a Sevilla, on a partir de les 18:30 hores s’espera que a l’ombra els termòmetres marquin uns 33 graus.