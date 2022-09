El Betis ha anat en línia ascendent des de l’arribada de Manuel Pellegrini. El tècnic xilè lidera un equip carregat d’ambició, que se situa a la part alta de la classificació, i no se n’amaga: «Ho parlo sempre amb els jugadors, aquest inici de temporada no significa res. Els punts valen exactament igual ara que al final. Hem de donar un rendiment alt durant tot l’any per ser un equip de Champions. No és una exigència que tinguem, però sí una il·lusió per la qual volem lluitar. Anem partit a partit intentant demostrar que estem capacitats i a veure fins a on arribem».

Pellegrini té la intenció d’allargar la bona dinàmica contra el Girona, «un rival que es dedica a jugar, que té possessió i bons jugadors». «Té molt clara la idea que vol jugar i capacitat per oferir un bon rendiment. Com sempre en tots els partits, el resultat es decideix per rendiment individual de jugadors i després se’n va a un rendiment col·lectiu, amb la mateixa serietat, independentment del rival», va dir sobre l’equip de Míchel. L’entrenador també va referir-se a Borja Iglesias, que ha estat convocat amb la selecció espanyola, i va comentar que «els jugadors que hi van són els que estan millor en cada moment, això reflexa el bon estat del Betis ara mateix». «Me n’alegro molt per Borja, s‘ho mereix perquè ha treballat i millorat el seu joc, d’esquenes a la porteria i en la definició», va explicar del davanter.