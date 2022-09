Derrota del tot immerescuda

Igual que David contra Goliat. El Girona va aprendre’s bé la història. No els errors, que un cop més aquesta temporada van penalitzar més del compte amb una derrota gens merescuda (2-1). Els de Míchel van fer-se grans ahir a l’estadi Benito Villamarín, superant un rival d’entitat com el Betis, que no només està lluitant per les primeres posicions de la classificació a la Lliga sinó que també té un inici prometedor a l’Europa League, i lluitant contra l’adversitat de quedar-se sense tècnic per expulsió amb vermella directa abans de la primera mitja hora de joc. El conjunt gironí hauria pogut contra això i més, però va pagar-ho car per cedir de manera incomprensible: un penal de Bernardo i un regal de Samu Saiz a Borja Iglesias van fer que el davanter verd-i-blanc es convertís en l’home del partit; en tenia ganes després de la primera internacionalitat.

El repte era majúscul. Hi havia més a guanyar que no pas a perdre. Míchel ja va avisar abans que sumar a Sevilla seria molt bo per a l’equip. El tècnic va recordar que no estava content amb els 7 punts de 15 però no va atrevir-se a parlar de victòria davant d’un rival de la talla del Betis. Però el futbol és capritxós. I com va dir Pellegrini, les individualitats personals a favor del col·lectiu decidirien el partit. El Girona podria haver aconseguit perfectament la victòria, però les errades individuals en moments puntuals van enviar-ho tot en orris.

Condicionat per les vuit baixes que arrossega la plantilla, l’entrenador del Girona va treure el millor onze que tenia a disposició. El mateix que nou dies abans havia aconseguit un triomf contra el Valladolid (2-1). Així doncs, va sortir al Villamarín amb Juan Carlos a la porteria; Arnau i Miguel als carrils; Santi Bueno, Bernardo i Juanpe a l’eix de la defensa; Oriol Romeu i Aleix Garcia al mig del camp; i Riquelme, Reinier i Taty Castellanos en atac. El davanter argentí va tornar a ser la gran referència ofensiva arran de l’absència de Stuani, que continua recuperant-se.

El Villamarín és un estadi imponent. Se sent la remor a cada zona de la grada i la pressió es nota molt abans de començar el partit, sobretot quan l’afició canta l’himne a capella. Ahir va ser especialment estremidor, amb 52.229 espectadors -una trentena dels quals eren del Girona-.

No havia ni començat el partit i els de Míchel ja sabien que haurien de fer una gesta per marcar a la porteria de Rui Silva. I és que el portuguès encara no havia encaixat cap gol com a local. Per Arnau, com si res. El carriler maresmenc va deixar a tothom mut quan va sorprendre el porter amb un gol a l’inici després d’aguantar bé una passada de Miguel, que va fer el que va voler per la banda esquerra. Com d’important era avançar-se al Betis. Tot i que l’eufòria duraria poc. El col·legiat Ortiz Arias va xiular un penal rigorós a l’àrea blanc-i-vermella i va ensenyar targeta groga a Bernardo per una caiguda de Rodri. El VAR directament no va ni posar-s’hi. L’àrbitre va fer-la més grossa encara quan va treure una vermella directa a Míchel, deixant al Girona sense el seu entrenador durant més de 70 minuts.

Seria de tot menys fàcil. Però l’equip va aguantar el tipus, ben treballat al damunt del terreny de joc i fent sentir incòmode al Betis. Rui Silva va haver de lluir-se amb un parell d’aturades per aturar un cop de cap de Santi Bueno fruit d’un córner i una rematada de Reinier quan el brasiler ho tenia tot de cara per marcar. Per la seva banda, Juan Carlos també va haver d’intervenir malgrat que no va patir en excés. Rodri va posar-lo a prova, així com Montoya. Tot i la sensació de perill que podien donar les arribades dels de Pellegrini, tot estava sota control.

Calia aguantar a la segona part. Amb Míchel assegut al costat dels analistes a la zona de premsa per tenir millor visió del que passava al damunt de la gespa, el Girona va mantenir un plantejament igual de seriós. Reinier va maleir el pal després d’estavellar-hi una pilota i que Riquelme tampoc pogués engaltar el rebot. El jugador cedit per l’Atlètic va enviar un xut per damunt del travesser. Va quedar clar que els qui atacaven eren els gironins perquè el Betis poca cosa deia. Borja Iglesias va intentar la rèplica en una aproximació, però no va trobar cap company que l’ajudés davant Juan Carlos. El porter es faria gran per aturar una rematada de cap de Luiz Henrique i avançar-se a les intencions dels andalusos. No va poder fer res per frenar Borja Iglesias. El Panda, que tenia ganes de celebrar al costat de la seva afició la primera convocatòria amb la selecció espanyola, va dirigir-se decidit cap a la porteria després d’una pèrdua innecessària de Samu Saiz que feia poc que havia entrat al terreny de joc per Riquelme. Santi Bueno no el va poder seguir.

El segon entrenador Salva Fúnez, connectat via telefònica amb Míchel des de la grada, va posar tota la carn a la graella. Tenint al camp més jugadors d’atac que no pas defenses la premissa era clara: buscar l’empat. Vallejo va topar amb Rui Silva. El davanter va superar-lo, però el gol de l’empat va ser anul·lat per fora de joc. Abans, Willian José havia tingut la sentència.