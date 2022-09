El Girona B surt adormit i l’Europa no li ho perdona

És un dels grans tòpics del futbol, però també una gran veritat: s’ha de sortir intens i concentrat als partits, i mai adormir-se els primers minuts. Si no, pot passar el que es va veure ahir al Nou Sardenya, on l’Europa va superar el Girona B gràcies a un gol matiner tot just saltar al camp i a un segon cop després de la represa. Errors de joventut.

Els d’Axel Vizuete van jugar tot el partit a remolc després d’encaixar el primer amb un remat al pal curt del lateral Pastells quan s’havien jugat tan sols dos minuts. L’Europa, un equip cridat a estar a dalt, va fer valer la seva experiència per sortir molt més fort. Tornaria a fer-ho a la segona part, amb un ex del Girona B, Adrià Gené, fent el dos a zero davant una defensa un punt tova. La possessió dels gironins només va transformar-se en una ocasió de perill, però Marc Vito va estar atent sota pals per anul·lar-la. «Ens ha costat molt generar, però el partit ens farà créixer», va valorar el tècnic d’un equip encara jove.