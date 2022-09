És un clàssic de les anàlisis futbolístiques, però quan un equip acaba perdonant en excés el que passa és que acaba sent castigat també de manera molt severa. Aquesta és una de les explicacions del que ahir li va passar al Girona al Benito Villamarín. El partit va tenir el penaltito de Bernardo que ningú entén i l’expulsió de Míchel per protestar aquesta i alguna altra jugada, però això no hauria d’amagar que els gironins van tenir tres oportunitats molt clares i les van desaprofitar, que és on entra aquesta regla futbolística d’acabar castigat.

Un equip que vol sumar punts per afanyar-se a pujar al carro de la salvació, no hauria de perdonar com va fer Reinier a la rematada de cap a la primera part, hauria de tenir un punt de sort en la rematada al del mateix brasiler a la segona que va anar al pal i, per descomptat, hauria d’endreçar al fons de la porteria la pilota que Riquelme va tenir sol davant Rui Silva des de la frontal de la petita. Tres oportunitats que no van fer altra cosa que donar aire a l’equip de Pellegrini, que si ahir va guanyar va ser de manera no especialment merescuda i gràcies a una errada garrafal del mateix Girona.

Dit això, també caldria extreure la lectura d’un Girona que va jugar de tu a tu a un dels equips que més ben futbol està fent actualment a la Lliga. De fet assegurar que es va jugar de tu a tu seria fins i tot un punt erroni, perquè el que va fer l’equip de Míchel va ser privar els andalusos de poder fer el futbol que mostren habitualment i, això, és un mèrit incontestable que fins ara pocs equips havien aconseguit.

En el partit d’ahir també hi ha moments de creixement personal. Miguel Gutiérrez va estar sublim a la banda esquerre, Riquelme va tornar a agafar per moments el to desequilibrant que ja ha demostrat i Reinier, sense estar encertat en la rematada, va tornar a ensenyar la seva perillositat si està a prop de la porteria.

Després de la dolorosa derrota d’ahir, el millor és aturar-se uns dies i tornar d’aquí a un parell de setmanes amb les piles carregades perquè aquest Girona promet.