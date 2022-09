El Girona ha decidit presentar al·legacions al Comitè de Competició per mirar d'evitar que Míchel Sánchez sigui sancionat arran de la targeta vermella que va veure diumenge pasat al camp del Betis. Normalment, els càstigs per l'expulsió d'un entrenador solen ser de dos partits, però el club tem que la redacció de l'acta, on Ortiz Arias va escriure que Míchel li havia dit "amb to de befa" que "sembla que aneu de verd" , pugui fer-los incrementar. És per això que presentarà al·legacions i intentarà minimitzar la sanció que pugui rebre Míchel.