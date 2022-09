Míchel: «Som un equip que necessita que els jugadors es tinguin confiança entre ells»

El Girona ha aprofitat l'aturada de seleccions per treballar a fons la confiança del grup. La temporada va començar a mitjan agost amb la plantilla encara en construcció i tot just fa 19 dies que l'equip està definit. Ara, Míchel persegueix l'objectiu de fer pinya perquè tots els jugadors, tant els nous com els que ja hi eren, es coneguin i s'entenguin a la perfecció. Segons el tècnic, aquesta és l’única forma de fer rutllar la idea i la millor manera d'aconseguir-ho és passant moltes hores junts. És per això que el conjunt blanc-i-vermell està concentrat des d'ahir a la tarda a Les Preses, on fins divendres hi fa un stage a les instal·lacions de Royalverd (com ja va fer durant la pretemporada). Tenint en compte que aquest cap de setmana no hi ha Lliga, el cos tècnic ha preparat diverses activitats, a part dels entrenaments, per crear la màxima complicitat entre tots.

Míchel ha explicat en una entrevista a Diari de Girona, que sortirà publicada demà, que “ l'stage és únicament i exclusivament per conèixer millor el jugador i que entre ells també es coneguin”. “Tots tenen unes característiques sobre la idea, però si som un dels equips que menys pilotes perd quan fa cinc passades, necessitem que hi hagi una relació constant entre els jugadors. Som un equip que necessita que els jugadors es tinguin confiança entre ells. Per què ara passa la pilota moltes vegades per Oriol Romeu? Perquè el company el veu entrenar i sap que no la perd, llavors als partits decideix donar-li. És una assegurança. Santi, per exemple, se sent segur donant-li a Oriol. Aquest compromís i sinergia només s'aconsegueixen passant hores junts perquè així se sap com pensa, actua, treballa o està cadascú. Quan hi ha bona relació dins d'una mateixa idea tot flueix. Avui els he posat el vídeo de la selecció espanyola de bàsquet pel que va dir Scariolo: "No som el millor equip pel que fa a big data, però tenim un plus que és el compromís i la mentalitat col·lectiva". Ningú compta amb això. És important que creixem a partir d'aquí", ha insistit.