El talent jove dispara el sostre del Girona

Deia Quique Cárcel en el balanç del mercat de fitxatges que aquesta temporada, la del retorn a Primera Divisió, s’havia decidit construir una estructura gairebé oposada a la que es va fer en la primera aventura a la màxima categoria. Portar futbolistes contrastats, amb veterania i experiència com es va fer en el seu moment amb Cristhian Stuani, Gorka Iraizoz, Carles Planas o Seydou Doumbia, per posar alguns exemples, ha anat deixant de ser la prioritat en els darrers anys. Sobretot, veient que a casa mateix hi ha una mina per explotar. Aleshores van ser Valery Fernández i Pedro Porro (traspassat al Manchester City); després Arnau Martínez i Ramon Terrats; i ara Óscar Ureña, Ricard Artero o Joel Roca, que comencen a treure el cap.

L’aposta per la joventut cada cop és més clara. A part de nodrir l’equip de Míchel Sánchez amb jugadors de la base, també s’ha decidit incorporar futbolistes talentosos que amb prou feines superen la vintenta d’anys per pujar el nivell de la plantilla. Yan Couto, Roro Riquelme, Reinier Jesus, Taty Castellanos, Toni Fuidias i Miguel Gutiérrez han aterrat a un grup que també compta amb l’experiència d’Oriol Romeu o David López, entre d’altres. Condicionat pel marge salarial, el Girona ha pogut aconseguir en propietat Fuidias i Miguel. El carriler va destacar en l’últim partit davant el Betis, fent patir de valent a Montoya per la banda esquerra i connectant, a més a més, amb l’altre costat, on hi havia Arnau. El gol va néixer d’una jugada entre ells dos. Després de culminar la gran internada de Miguel, Arnau es va convertir en el golejador més jove del Girona a Primera (19 anys, 4 mesos i 24 dies) i, alhora, en el més prematur d’aquesta temporada a la Lliga, superant Ansu Fati. La qualitat del maresmenc no passa desapercebuda i Luis de la Fuente va incloure’l en la convocatòria de la selecció sub-21. Amb Espanya, coincidirà amb Riquelme, fix a les alineacions de Míchel, i si Miguel continua progressant a aquest ritme pot ser molt probable que el Girona acabi tenint tres jugadors a la sub-21. Un altre jove que brilla és Reinier. Va marcar contra el Valladolid i a Sevilla va estar a punt de fer-ho en dues ocasions. D’altra banda, Roca va tornar a tenir minuts al Villamarín i ahir també va concentrar-se amb la selecció espanyola sub-19. Míchel va valorar molt positivament les convocatòries dels seus jugadors amb la selecció, una prova més que el talent jove dispara el sostre d’aquest Girona.