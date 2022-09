El Comitè de Competició ha desestimat les al·legacions presentades pel Girona i ha castigat Míchel Sánchez amb dos partits arran de la seva expulsió diumenge passat al camp del Betis. El club argumentava "penediment instantani" per tal que la sanció es quedés en un partit. Tot i això el Girona no llança la tovallola i ha decidit presentar recurs al Comitè d'Apel·lació per mirar de reduir-la. Si el recurs no prospera ,Míchel no es podrà asseure a la banqueta ni contra la Reial Societat ni al camp de l'Atlètic. Els altres dos entrenadors expulsats aquesta jornada, Franciso (Elx) i Jagoba Arrasate (Osasuna) han rebut la mateixa sanció: dos partits.