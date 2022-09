El Comitè de Competició va desestimar les al·legacions del Girona i va castigar Míchel amb dos partits arran de la seva expulsió al camp del Betis. El club argumentava «penediment instantani» per tal que la sanció es quedés en un partit. Tot i això el Girona no llança la tovallola i ha fet recurs al Comitè d’Apel·lació per mirar de reduir-la. Si el recurs no prospera, Míchel no es podrà asseure a la banqueta ni contra la Reial Societat ni al camp de l’Atlètic. Els altres dos entrenadors expulsats aquesta jornada, Franciso Rodríguez (Elx) i Jagoba Arrasate (Osasuna) han rebut la mateixa sanció: dos partits.