El futbol gironí, i sobretot, el Girona FC, estan de dol quan aquesta nit ha transcendit la mort d’una de les llegendes indiscutibles del club i d’aquest esport a la província: Isidre Sala. L’excentral, que va viure els últims anys de Vista Alegre i els inicis de Montilivi, és un mite blanc-i-vermell després d’haver defensat els colors del club durant 13 temporades, el que representen més de 400 partits, 432 per ser exactes, una xifra encara insuperable avui per cap altre futbolista que hagi passat per l’entitat. Tota una institució, que ja duia uns anys allunyat de la vida pública per culpa d’una malaltia.

El central, nascut a Vilamalla el 29 de setembre de 1940, hauria fet, per tant, 82 anys la setmana que ve. Va ser capità de l’equip i un jugador d’altíssim nivell, que fins i tot hauria pogut jugar a Primera divisió, però mai van fructiferar les ofertes que li anaven arribant, un parell de cops, per exemple, de l’Espanyol. La seva família tenia una explotació agrària a Vilamalla i a Sala ja li anava bé ajudar a casa i combinar-ho amb el futbol. Al Girona hi va arribar procedent del Figueres i ja sempre més va vestir la samarreta blanc-i-vermella, entre 1963 i 1976. Sempre a Tercera divisió, i vivint mals tràngols com les promocions fallides contra el Plus Ultra (1966-67), i ja a Montilivi, davant del Vila-real i el Còrdova. Al seu il·lustre palmarès també llueix una participació amb la selecció espanyola als Jocs Olímpics de Mèxic el 1968. És l’únic futbolista del Girona que ho ha aconseguit.