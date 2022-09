Stuani ja compta els dies per tornar a jugar. Després de patir una arrítmia cardíaca benigna a principis de setembre, el davanter uruguaià ha confirmat en un vídeo publicat als mitjans del club que "estic bé" i "faig la meva vida amb normalitat". "He tingut un bon ensurt, però, per sort, el diagnòstic ha sigut molt positiu. A poc a poc em vaig integrant a l'equip, la meva tornada és a prop i això és una bona notícia tant per mi com per tots els seguidors que s'han preocupat per la meva salut. Aprofito per agrair el suport a tothom. Tinc molta il·lusió per tornar aviat", ha comentat.

Em trobo molt bé. Estic fent vida normal. He tingut un bon espant. He tingut la sort de tenir un diagnòstic molt positiu.



Te n'adones que la vida et pot canviar en un moment.



