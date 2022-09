El Girona torna als entrenaments pendent de buidar la infermeria

Aprofitant l’aturada de la competició arran dels partits de seleccions, Míchel va voler que la plantilla del Girona es concentrés la setmana passada tres dies i mig al centre de Royalverd de Les Preses per tal de fer pinya i estrènyer més el vincle entre els futbolistes. A partir d’aquí, els jugadors van gaudir de vacances des de divendres al migdia fins ahir a la tarda, quan van tornar als entrenaments per començar a preparar la visita de la Reial Societat de diumenge a Montilivi. Un partit d’allò més exigent contra un rival que, com el Betis, també juga enguany l’Europa League. En aquest sentit, Míchel confia que la setmana llarga que té per davant serveixi per buidar de mica en mica una infermeria que estava molt plena. Així, el tècnic podria recuperar algun dels jugadors que tenia lesionats per al partit. Són els casos de Yangel Herrera, Ramon Terrats i Óscar Ureña. Ben segur que Míchel, això sí, no els forçarà d’entrada per evitar possibles recaigudes. Caldrà veure, a més a més, com està físicament Cristhian Stuani, que cada cop té més a prop el retorn a la feina amb absoluta normalitat.

La derrota contra el Celta de finals d’agost va tenir un peatge molt car per al Girona, que va perdre per lesió Herrera i Terrats. El veneçolà va patir una lesió al tendó del bíceps femoral dret mentre que el barceloní va fer-se mal al septe medial del soli. El club va marcar un mes de recuperació per al veneçolà i sis setmanes per al barceloní. El termini d’Herrera s’ha complert i, hauria de començar a entrar a l’equip. Per la seva banda, l’evolució de Terrats és positiva i el 8 blanc-i-vermell confia retallar el termini. Mentrestant, Ureña ja ha complert tres setmanes des que es va lesionar al turmell. Pel que fa a Stuani, el club va parlar d’un mes per a deixar enrere l’arrítmia cardíaca i reincorporar-se als entrenaments. Caldrà veure si Míchel hi compta per diumenge o bé espera encara alguns dies més. Finalment, encara en tenen per temps David López i els tres lesionats de llarga durada que arrossega l’equip des del juny, Iván Martín, Borja García i Ibrahima Kébé. Els partits contra Cadis i Osasuna seran dissabte i diumenge El Girona va conèixer ahir a la tarda l’horari dels partits que ‘enfrotaran al Cadis, Almeria i Osasuna. D’aquesta manera, després de rebre la Reial Societat diumenge (18:15) i viatjar a Madrid per enfrontar-se a l’Atlètic al Civitas Metropolitano el dissabte 8 (16:15), els de Míchel Sánchez rebran el Cadis a Montilivi el dissabte dia 15, a les dues (14:00). Seguidament, el Girona jugarà entre setmana, el dijous 20 (19:00) al camp de l’Almeria i, el cap de setmana rebrà l’Osasuna a Montilivi el diumenge, dia 23, a les (18:30).