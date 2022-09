Han passat ja una bona colla de dies des que el Girona va jugar l'últim partit de Lliga, al camp del Betis. L'aturada per culpa dels compromisos internacionals ha fet que l'equip no competeixi l'últim cap de setmana i que no s'hi torni a posar fins aquest diumenge, quan rebrà la Reial Societat a Montilivi. De tot això i més n'ha dit la seva el porter del primer equip, Juan Carlos Martín. Ha parlat d'un inici de temporada "acceptable", de la competència sana amb Toni Fuidias i Paulo Gazzaniga, i del que li suposa estar-se uns dies sense jugar cap partit a una plantilla com la blanc-i-vermella.

Balanç de l'inici de curs

"A l'equip el veig bé. No sempre és fàcil el canvi de categoria. amb la base de l'any passat i la gent nova que ha vingut, estem aconseguint un bon inici de temporada, aprofitant la inèrcia i les coses bones que ja té l'equip. L'aturada ens ha servit per seguir treballant i millorant, esperem que tot plegat continuï igual de bé".

Situació personal a l'estiu

"Amb mi ningú va parlar, tenia contracte. S'entén que es comptava amb mi. Des del primer dia he vingut amb la mateixa il·lusió i ganes de sempre per intentar sumar, per seguir donant un cop de mà en aquest projecte tan bonic".

Competència forta

"Això és el futbol professional, sempre hi ha competència en totes les plantilles. Com a mínim sempre hi ha dos porters. La relació del dia a dia és bona amb Paulo (Gazzaniga) i Toni (Fuidias), treballem fort i ens ajudem. La decisió de qui juga és de l'entrenador. Jo que soc el que més temps porta aquí els he intentat ajudar, miro que s'adaptin, que sumin pel bé del col·lectiu".

Què s'ha de millorar en defensa?

"És una qüestió de tots. Marcar els gols i també defensar. Som un equip i tots depenem de tots. Hem de seguir treballant en la mateixa línia que el míster ens marca, ser sòlids, minimitzar aquells errors que condemnen, sobretot en una categoria com ho és la Primera Divisió. Som un equip amb una proposta bastant valenta, això fa que assumeixis uns riscos. Som capaços de fer-ho però sent conscients de què és el que pot suposar. Hem de minimitzar els errors".

Arribar a l'aturada del Mundial

"Al final el més important és anar sumant, guanyant partits poc a poc. Hem tingut un inici de temporada acceptable, tenint en compte que acabem de pujar. Crec que l'objectiu és arribar a final de temporada en una bona posició. Això vol dir que hem d'anar sumant de manera continuada. Atrapar l'aturada pel Mundial de la millor manera possible seria l'ideal. Però només ens centrem en el partit del cap de setmana, que és el de la Reial. És en el que crec que hem de pensar tots plegats".

El proper rival: la Reial Societat

"Arribem al partit amb ganes. És cert que a tots ens agrada tenir contiunïtat i competir, i ara hi ha hagut una setmana que els no internacionals no ho hem pogut fer, això de competir. Som conscients que la Reial Societat és un equip molt compensat, amb jugadors de molta qualitat, que porta fent un gran treball durant bastants anys, no és flor d'un dia. Es mantenen en una línia de regularitat. Sabem que serà molt difícil, són valents i atrevits i és un rival que et domina per moments. Hem de fixar-nos en nosaltres, i minimitzar les seves virtuts, que són moltes. Aprofitar el caliu de la gent de Montilivi, que ens està ajudant fins ara".

Aturada de la competició

"T'ho pots prendre de la manera que vulguis. Però, al cap i a la fi, és quelcom que no depèn de nosaltres. En el meu cas jo m'ho prenc bé. M'agrada el dia a dia, m'agrada entrenar. Està clar que volem competir, sempre sabent que també hi ha d'altres competicions. Trobo que ens ha anat bé aturar-nos. En l'últim tram de mercat han vingut molts jugadors nous, i al míster li ha anat bé tenir més dies de marge per treballar alguns conceptes que ja tenim més assumits aquells que ja portem més temps aquí. En aquest moment ens ha vingut bé. No li hem de donar massa voltes, no depèn de nosaltres".