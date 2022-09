El retorn de Cristhian Stuani als camps és cada cop més a prop. el davanter uruguaià ja ho va explicar la setmana passada i ahir, va tornar a manifestar durant la Gala dels Premis Marca, que confia tornar a jugar «ben aviat». Stuani va ser un dels protagonistes de la celebració on va recollir el trofeu de màxim golejador de la Segona Divisió (Lliga Smartbank) de la temporada passada. Stuani va ser el Pitxitxi del curs amb 23 gols, empatat amb Borja Bastón (Oviedo), que no va poder ser a la festa. Això sí, Stuani va arribar a la xifra final de 24 gràcies als dos que va fer durant el play-off d’ascens.

Una arítmia cardíaca benigna detectada fa un mes va obligar Stuani a aturar-se i recuperar-se. Complerts els terminis, l’uruguaià ja s’entrena amb el grup. «Estic molt bé, amb un diagnòstic molt positiu, i em trobo millor. És possible que pugui tornar a jugar molt aviat», va dir Stuani, que no juga des de la derrota contra el Celta a Montilivi (0-1) i s’ha perdut tres partits. Fernando Martínez (Almeria) va rebre el trofeu Zamora com a porter menys golejat i l’exgironí Joan Francesc Ferrer, Rubi, també de l’Almeria, va ser escollit millor entrenador de la categoria

«És un orgull ser aquí perquè és un premi que valoro molt. Vaig tenir sort de quedar pitxitxi en la Lliga i la cirereta del pastís va ser obtenir l’ascens», va apuntar el charrúa, que destacava que encara «amb molta il·lusió» per aquesta nova experiència a Primera. «L’equip ha demostrat que competeix molt bé i aquest és el camí per tenir un equip competitiu i lluitar pels objectius. Hi ha present i futur en l’equip. Tant de bo puguem seguir la línia i aconseguir la permanència», va confessar. «Ser a Primera és un motiu d’orgull. Els clubs són millors, a la mínima que tinguis una errada et castiguen, però és un repte per a l’equip poder tornar a jugar en aquesta categoria», va concloure.

Bounou, «Zamora» de Primera

També va ser reconegut ahir durant la gala un vell conegut de l’afició del Girona, Yassine Bounou. El porter marroquí del Sevilla va rebre el trofeu Zamora que l’acredita com el menys golejat de tota la Primera Divisió amb 24 gols en 31 partits, per davant d’Oblak o Courtois, guanyadors del premi -entre tots dos- en vuit de les nou darreres temporades. «És un gran plaer rebre aquest premi. Per a mi és un tot un honor, és quelcom molt important», va dir el porter del Sevilla després de rebre el premi.