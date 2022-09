Una bona solució o tot un contratemps?

De diferències, entre la Primera i la Segona Divisió, n’hi ha un piló. Equips i jugadors estan fets d’una altra pasta. Molts estadis, també. A tot això se li afegeixen les aturades de la competició. El que no passa un esglaó per sota, perquè la lliga va fent, encara que les seleccions juguin els seus compromisos internacionals. Però a l’elit, amb tants futbolistes escollits pels seus països, no toca més remei que prémer el pedal del fre. El Girona s’hi ha tornat a trobar. Ja li va passar durant dues temporades, les úniques que fins ara havia competit entre els més grans (del 2017 al 2019) i ara, en aquesta nova aventura, ho ha tornat a viure. O a patir. O a gaudir. Perquè cada vestidor ho encara d’una manera diferent. El Barça maleirà aquesta aturada perquè una bona colla de futbolistes s’han lesionat amb les seves respectives seleccions. No passa el mateix a Montilivi. Només Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme han passat uns dies fores, en el seu cas amb Espanya sub21. La resta, tots aquí. Un període de temps que ha servit per fer pinya, per corregir errors i perquè els nous, els últims que han arribat, es familiaritzin una mica més amb la idea de joc de Míchel Sánchez. Ara tocarà posar-s’hi de nou aquest diumenge, contra la Reial Societat a l’estadi. Un test exigent per tornar a la competició, just dues setmanes després de perdre al camp del Betis (2-1) tot i oferir una imatge notable durant més d’una hora de joc.

«Aquest escenari te’l pots prendre de la manera que vulguis. Al cap i a la fi, és quelcom que no depèn de nosaltres, els jugadors. Jo, personalment, ho encaixo prou bé perquè soc una persona a la que li agrada el dia a dia i entrenar». Parla Juan Carlos Martín. Una de les veus importants del vestidor. El porter ja té experiència a Primera i sap de què va tot això d’aturar la competició. Ahir, en una roda de premsa telemàtica, explicava com li han anat aquests dies al Girona. «És evident que el que tots volem és competir, però hem de ser conscients que a part de la Lliga també hi ha d’altres competicions. Trobo que a nosaltres ens ha anat bé aturar-nos una mica. En l’últim tram de mercat han vingut molts jugadors nous i el míster ho ha aprofitat per treballar alguns conceptes que ja tenim més assumits aquells que fa més temps que estem aquí. Per tant, ens ha vingut bé i tampoc li hem de donar massa voltes perquè no depèn de nosaltres».

Després de Sevilla, l’equip es va concentrar durant cinc dies a les instal·lacions que Royalverd té a Les Preses. Excel·lent oportunitat no només per treballar, sinó també per fer pinya i cohesionar el grup. Durant l’estiu han aterrat al vestidor fins a 13 cares noves i és necessari que tothom s’adapti el més ràpid possible, sobretot els fitxatges dels últims dies d’agost. Oriol Romeu, Toni Villa, Manu Vallejo i els porters Paulo Gazzaniga i Toni Fuidias, per exemple. «L’aturada ens ha servit per seguir treballant i millorant, esperem que tot plegat continuï igual de bé com fins ara».

Arriba la Reial Societat

Perquè el manxec està prou satisfet amb el que ha vist fins ara. Tot és millorable i és el primer en dir-ho, però l’equip és onzè, ja té 7 punts i ha transmès bones sensacions en la majoria de partits que ha disputat fins ara. «Ens veig bé. S’ha de tenir en compte que no és fàcil el canvi de categoria. Mantenim una base de l’any passat i ha vingut gent nova. Entre tots estem aconseguint un bon inici de temporada, aprofitant la inèrcia de la passada temporada i les coses bones que ja té aquest equip». Incidia en aquesta mateixa idea: «Hem tingut un inici de curs acceptable, tenint en compte que acabem de pujar». Això sí, tot no són flors i violes i també reconeixia que hi ha assignatures pendents que cal corregir. Una d’elles, en l’aspecte defensiu. Perquè el Girona ha encaixat gols a cada jornada. «És una qüestió de tots plegats. Fer els gols i també defensar. Som un equip i depenem de tots. Hem de seguir treballant en la mateixa línia que ens marca l’entrenador. Sent sòlids i minimitzant aquells errors que ens poden condemnar, sobretot en una categoria com ho és la Primera Divisió. Tenim una proposta bastant valenta i això fa que ens toqui assumir riscos. Som capaços de fer-ho, sempre sent conscients de què és el que pot suposar».

La primera oportunitat per posar-ho a prova, la més immediata, arriba aquest mateix cap de setmana. Torn per enfrontar-se a la Reial Societat, un dels equips que competeixen aquesta temporada a Europa. «És un rival molt compensat, amb jugadors de molta qualitat. Està fent un gran treball durant bastants anys, no és pas flor d’un dia. Són regulars. Sabem que serà difícil, perquè són valents i atrevits. Et dominen durant alguns moments. Hem de fixar-nos en nosaltres i minimitzar les seves virtuts, que en són moltes. I també aprofitar el caliu de la gent de Montilivi, que ens està ajudant molt fins ara».

Precedents a les aturades

S’ha de veure com li aniran les coses al Girona després de passar-se un cap de setmana sense competir. No serà la primera vegada que viu una situació així l’equip, que s’hi ha trobat d’altres cops, durant les temporades 17/18 i 18/19, les altres que s’havia passat a la Primera Divisió. Normalment, no sol recuperar la rutina amb massa bons resultats. Només ha guanyat dues vegades_ 3-2 al Celta i 1-3 al camp de l’Espanyol, el 2018. Ha aconseguit salvar tres empats. Un amb el Llevant (1-1) i curiosament, dos amb la Reial Societat (1-1 i 0-0), rival d’aquest diumenge. La resta, tres desfetes: 2-0 a Bilbao, 1-2 amb el Vila-real (tots dos el 2017) i també un 1-2 amb l’Athletic, el 2019, que va suposar l’inici d’una fatídica ratxa que suposaria la pèrdua de la categoria.