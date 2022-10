L'intercanvi de cops, en un partit del tot boig, no li ha provat al Girona. Massa feble en defensa, ha concedit uns quants regals fatals que ha aprofitat la Reial Societat. La tornada a la competició, després de l'aturada pels compromisos internacionals, no li ha provat gens ni mica a un equip que hauria pogut puntuar, però que ha acabat golejat a Montilivi. Riquelme, Arnau i Castellanos han fet somiar els més de 12.000 espectadors que s'han citat a Montilivi i que han vist com les errades han condemnat el seu equip.

Fins que ha rebut un bon clatellot no ha despartat el Girona, massa badoc de sortida, tebi, superat i adormit. S'ha trobat totes les facilitats del món Sorloth per fer anotar el 0-1, a passada de Take Kubo, quan només s'havien jugat set minuts. I durant uns quants més la Reial ha dominat a plaer, tocant i tocant, pressionant ben amunt i impedint que la sortida de la pilota fos fluïda.

Míchel, castigat a la graderia per la seva expulsió al Villamarín, ha apostat pel dibuix habitual i ha decidit situar Manu Vallejo com a segona punta, acompanyant Castellanos. Un i altre s'han fet un tip de córrer amunt i avall, baixant a rebre i buscant les desmarcades, però sense la fortuna de rebre. La pilota era visitant. Ho ha sigut durant molta estona i només dues fogonades han despertat Montilivi, que començava a desesperar. Riquelme s'ha inventat una genialitat, amb sotana inclosa, per fer aixecar el públic de la cadira. El seu cacau s'ha colat per l'escaire de Remiro (min. 22). A l'empat l'ha acompanyat el segon dels de casa, obra d'Arnau Martínez, de cap (min. 26).

En un tres i no res, el Girona ha arreglat allò que la seva poca sang havia espatllat. Domiat durant molta estona, ha pogut despertar a temps i, un cop rebut el clatellot inicial, s'ha refet. Empès per la rauxa d'Oriol Romeu, omnipresent al mig del camp, ho ha fiat tot a la qualitat d'Arnau i Riquelme, dos dels més destacats. Moments difícils per la Reial, que ha tingut la suficient paciència per recuperar el controlat. Ha tingut temps per tornar a tenir la pilota i quan ho ha fet, ha trepitjat el camp contrari amb perill. Ja abans del descans, s'ha tornat a torçar la cosa. Zubimendi ha vist el gest de Sorloth, que li demanava la passada llarga. Juanpe ha fet un pas endavant en el moment més inoportú i la pilota l'ha caçat el davanter noruec, després d'aturar-la amb el pit, l'ha endreçat de nou a la porteria davant Juan Carlos (2-2).

El pas pels vestidors no ha calmat el partit. Al contrari. N'ha accelerat les seves revolucions i hi ha hagut teca a totes dues porteries. Se n'ha beneficiat primer el Girona, amb una cursa de Castellanos que ha acabat amb la pilota al fons de la xarxa. L'argentí l'ha collit des del seu propi camp, ha avançat metres i ha anotat el tercer amb l'ajuda de Remiro, que no ha estat del tot encertat. I Miguel no n'ha fet un altre de miracle, però el seu xut a boca de canó, massa centrat, l'ha atrapat aquest cop sí el porter.

Sense mig del camp, amb el partit trencat, ha entrat Yangel per Manu Vallejo per intentar controlar la situació. No hi ha hagut manera i la Reial ha recuperat el domini. Més pilota, més metres que ha anat guanyant. Ha guanyat una falta perillosa i aquí ha nascut l'empat. L'ha servit Brais Méndez, ningú ha tocat la pilota i Juan Carlos ha fet l'estàtua (3-3). Amb una altra errada defensiva, aquesta encara més clamorosa, Zubimendi ha fet el quart (3-4) al cap d'uns minuts. El desencert d'un porter ha contrastat amb l'encert de l'altre perquè Remiro, aquest cop sí, ha salvat els mobles amb una doble intervenció, una d'elles volant per refusar un cacau de Riquelme. Han entrat Ureña i Couto abans que Sorloth topés amb el pal. L'esperança, però, s'ha esfumat en un dels molts contracops de la Reial. Al 85, el noruec ha servit per Take Kubo i aquest ha etzibat una fuetada que ha significat el cinquè (3-5). La sentència, el punt i final. I això, abans de visitar el camp de l'Atlètic de Madrid.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez (Couto, min. 78), Santi Bueno, Bernardo, Juanpe (Valery, min. 75), Miguel Gutiérrez, Oriol Romeu, Aleix Garcia (Ureña, min. 78), Riquelme, Manu Vallejo (Yangel Herrera, min. 54) i Castellanos.

REIAL SOCIETAT: Remiro, Gorosabel (Alex Sola, min. 54), Aritz Elustondo (Guevara, min. 83), Pacheco, Ahien, Zubimendi, Merino, Brais Méndez, Silva (Beñat Turrientes, min. 83), Take Kubo (Navarro, min. 88) i Sorloth (Carlos Fernández, min. 88).

GOLS: 0-1, Sorloth (min. 7); 1-1, Riquelme (min. 22); 2-1, Arnau Martínez (min. 26); 2-2, Sorloth (min. 42); 3-2, Castellanos (min. 47); 3-3, Brais Méndez (min. 65); 3-4, Zubimendi (min. 71); 3-5, Take Kubo (min. 84).

ÀRBITRE: Melero López (comitè andalús). Ha amonestat: Oriol Romeu, Miguel Gutiérrez, Castellanos (Girona); Mikel Merino (Reial Societat).

VAR: Jaime Latre (comitè aragonès).

ESTADI: Montilivi, 12.217 espectadors.

