Un altre duel d’alçada per créixer i reivindicar-se

Quinze dies després de quedar-se amb un pam de nas al Benito Villamarín malgrat els molts mèrits fets per puntuar, el Girona reprèn la competició aquest vespre amb la visita de la Reial Societat. L’aturada de la Lliga pels partits internacionals va servir per carregar piles i estrènyer el vincle durant l’estada que va fer l’equip la setmana passada a les Preses, i també ha permès Míchel anar reincorporant al grup jugador que tenia fora de combat per problemes físics. Així, avui el tècnic ja té a la seva disposició Ramon Terrats, Yangel Herrera, Iván Martín, Óscar Ureña i també Cristhian Stuani, un cop controlt i superat el seu problema cardíac. Massa bones notícies per a un Girona que des que va començar el curs ha tingut la infermeria ben plena i que ha vist com hi entraven dos altres jugadors: Reinier Jesús i Samu Saiz. El brasiler amb una lesió al bíceps femoral de la cama dreta en té per un mes pel cap baix mentre que el madrileny, amb un problema al taló dret, no hi serà, de moment, avui. Són baixa també per lesió Davi López, Borja García i Kébé.

L’adaptació del Girona a Primera Divisió ha estat notable en les primeres sis jornades. Míchel, autoexigent i inconformista de mena, no en té prou i per ell els 7 punts de 18 possibles són un botí massa petit. L’aturada pels partits de seleccions ha servit perquè l’equip fes unes jornades de convivència i els jugadors -mitja dotzena van arribar el darrer dia del mercat- es coneguessin una mica més. Caldrà veure, doncs, si l’aturada ha provat al Girona. Fins ara, l’equip ha demostrat tenir personalitat i ser reconeixible amb la seva idea de ser protagonista amb la pilota. Els de Míchel han superat fins ara el Getafe (3-1) i el Valladolid (2-1), han empatat a Mallorca (1-1) i perdut a València (1-0), al camp del Betis (2-1) i contra el Celta (0-1). Sempre, això sí, competint i mirant als ulls als rivals sense fer cap mena de sensació d’equip fràgil acabat d’ascendir. En aquest sentit, Míchel ha fet especial incisió aquests dies de preparació del partit en millorar dos aspectes: finalitzar més i més bé i, sobretot, en mirar de deixar la porteria a zero per primera vegada aquesta temporada.

La recuperació dels quatre lesionats no els hauria d’enviar, d’entrada, a l’onze titular. Sí que poden ser bons recursos per a Míchel depenent de com vagi el partit. En aquest sentit, caldrà veure si el tècnic manté la línia de cinc al darrere, amb Bernardo de lliure, o bé passa a jugar amb quatre com va fer contra el Celta. Al mig del camp Romeu i Aleix Garcia tenen el lloc assegurat si és que el tècnic no decideix jugar amb línia de quatre en defensa i posar un efectiu més a la sala de màquines. En atac, Castellanos té el lloc assegurat i caldrà qui és l’encarregat de substituir Reinier i acompanyar Riquelme a la mitja punta. El recanvi habitual, Samu Saiz, tampoc hi és i el lloc se’l juguen Toni Villa, Manu Vallejo, Valery o fins i tot Ureña.

Per la seva banda, la Reial Societat arriba a Montilivi carregada de baixes importants. Oyarzalbal i Sadiq estan lesionats de gravetat del genoll mentre que Barrenetxea, Le Normand, Cho, Merquelanz, Zubledia i Martín. Per contra, Imanol Alguacil recupera Carlos Fernández, després de més d’un any de baixa per una greu lesió. Les absències en defensa fan que Imanol hagi de triar entre Pacheco i González de Zárate per acompanyar Aritz Elustondo, l’únic central disponible.