El juvenil de Divisió d’Honor del Girona continua sense aixecar cap en aquest inici de temporada. Els nois de Sergi Mora van caure golejats a domicili contra el Badalona per 3 a 0. L’equip és penúltim del grup i encara no ha guanyat cap partit. L’enfrontament es va començar a torçar per als blanc-i-vermells en el minut 15, quan Marc Scuri va fer el primer gol escapulat. Abans del descans, Peñalver va fer el segon dels locals. A les acaballes del partit Carbonell va tancar la golejada de penal.