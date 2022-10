Després de la derrota contra la Reial Societat (3-5) en un partit boig i carregat de gols, Míchel ha comentat que "em preocupen molt els 5 gols". "No es pot retreure res quan fas tot el possible, però no hem sigut bons a la nostra àrea. Hem sigut poc contundents contra un equipàs com la Reial. Han tingut 5 xuts i 5 gols, efectivitat 100%. Hem de corregir-ho. No hem deixat la porteria a zero en cap partit. No és qüestió d’atacar bojament, sinó que no defensem bé. A vegades hem d’interrompre el joc o anar amb més gent a robar la pilota. Pequem de ser massa tous. Cal respectar el rival, però no tenir por d’anar-hi. Hem generat, però no estic satisfet en l’àmbit defensiu. No hem estat encertats a la nostra àrea i això a Primera Divisió es paga", ha dit.

LA DEFENSA

"Com defensem a l’àrea és un tema de tot l’equip. El màxim responsable soc jo. No hem defensat bé l’àrea, tot i saber que són un equip que centra poc perquè es fan passades. Hem de saber posicionar-nos bé i competir els duels. No assenyalo a ningú. Al contrari, els dec la vida als jugadors".

"No hem sigut contundents a l’àrea. El rival té molt talent i qualitat a dalt. L’equip ha tingut personalitat, però ens ha faltat una mica de duel a l’inici. Juguem al que volem. Som un equip que té personalitat. Malgrat les dues últimes derrotes, i que cregui que són justes o no, crec que l’equip està en bona línia de treball".

EL PARTIT

"No s’han sabut gestionar els avantatges al marcador. Teníem un pla de partit i teníem la consigna que Arnau havia de saltar. Miguel també. Quan ho hem corregit, el partit ha canviat. Hem colpejat, però ells se n’han sortit".

RIQUELME I ARNAU

"Roro ha fet un molt bon partit. Ha guanyat diversos gols i ha marcat un golàs. Arnau també n’ha guanyat. Està bé del cop. Quan ho hem fet, trobàvem espais per córrer. La Reial és un equip que no et dona temps a mirar, els centrals contínuament se sentien engoixats. Hi ha moltes coses positives".

ELS XIULETS DE L'AFICIÓ

"Veig a l’afició amb nosaltres. Penso que se sent orgullosa del que fa l’equip. No sé la conformitat que tindrà del partit, però l’equip es buida i busca que l’afició se senti representada per l’equip. La sensació que tinc és positiva. Han emplenat el camp".

STUANI

"Per mi Stuani no està al 100%. Només va entrenar dijous i dissabte amb tot el grup. Hem d’estar pendents del seu procés, per anar-lo veient. Tot i que avui estava disponible per jugar. Volia buscar superioritat per fora, per això he posat Óscar i Valery".

Per la seva part, l’entrenador de la Reial Societat, Imanol Alguacil, ha fet la següent valoració: “Content a mitges perquè entenc que haurà sigut maco per l’espectador perquè hi ha hagut moltes ocasions i gols, però si volem estar a dalt durant tot l’any hem de millorar defensivament. En els tres gols encaixats hem estat molt tous, ens ha faltat contundència i agressivitat”. “Al principi teníem una mica més el control, però s’han posat en el partit en el seu primer gol. Hi havia nerviosisme, fins i tot sentia xiulets de la seva afició. El Girona és un equip atrevit i valent que genera molt, amb molt talent i qualitat. Ho sabíem. No podem concedir els tres gols com ho hem fet i alguna ocasió del tram final en què han tingut centrades fàcils. Content pels tres punts perquè eren importants davant un gran rival”, ha explicat.