«Els cinc gols de la Reial em preocupen»

Les imatges del Girona-reial Societat. Derrota a Montilivi. 1 Yangel Herrera va tornar després de la lesió.

2 Salva Fúnez se saluda amb Alguacil. 3 Stuani va rebre el trofeu del pitxitxi. F

El Girona s’esforça i competeix contra rivals de nivell europeu, però hi ha detalls que li estan fent perdre molts punts. Després de la derrota davant la Reial Societat (3-5), Míchel va comentar que «em preocupen molt els 5 gols». «No es pot retreure res quan fas tot el possible, però no hem sigut bons a la nostra àrea. Hem sigut poc contundents contra un equipàs com la Reial. Han tingut 5 xuts i 5 gols, efectivitat 100%. Hem de corregir-ho perquè no hem deixat la porteria a zero en cap partit. No és qüestió d’atacar bojament, sinó que no defensem bé. A vegades hem d’interrompre el joc o anar amb més gent a robar la pilota. Pequem de ser massa tous. Cal respectar el rival, però no tenir por d’anar-hi. Hem generat, tot i que no estic satisfet en l’àmbit defensiu. No hem estat encertats a la nostra àrea i això a Primera Divisió es paga», va dir.

El tècnic va seguir insistint en la mala defensa d’ahir: «Com defensem a l’àrea és un tema de tot l’equip. El màxim responsable soc jo. No hem defensat bé l’àrea, tot i saber que són un equip que centra poc perquè es fan passades. Hem de saber posicionar-nos bé i competir els duels. No assenyalo a ningú. Al contrari, els dec la vida als jugadors». I va afegir que «el rival té molt talent i qualitat a dalt». «L’equip ha tingut personalitat, però ens ha faltat una mica a l’inici. Juguem al que volem. Som un equip que té personalitat. Malgrat les dues últimes derrotes, i que cregui que són menys justes o no, crec que l’equip està en bona línia de treball», deia.

Alhora, Míchel va destacar el partit de dos dels golejadors: Riquelme i Arnau (va marxar coixejant, però no té res). «Roro ha fet un molt bon partit. Ha guanyat diversos duels i ha marcat un golàs. Arnau també n’ha guanyat. Està bé del cop. Quan ho hem fet, trobàvem espais per córrer. La Reial és un equip que no et dona temps a mirar, els centrals contínuament se sentien angoixats. Hi ha moltes coses positives», va explicar. Sobre Stuani, que tornava a estar a disponible després de patir l’arrítmia cardíaca benigna i no va jugar, va argumentar que «per mi no està al 100%»: «Només va entrenar dijous i dissabte amb tot el grup. Hem d’estar pendents del seu procés, per anar-lo veient. Tot i que estava disponible per jugar. Volia buscar superioritat per fora, per això he posat Óscar i Valery».