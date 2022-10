Manu Vallejo va ser l’escollit per ocupar el lloc del lesionat Reinier a l’onze titular. El gadità va mostrar-se participatiu i va oferir bons moviments abans de ser substituït per Herrera ja a la segona part. Precisament el veneçolà va reaparèixer més d’un mes després de lesionar-se muscularment contra el Celta a l’estadi. També Ureña va tornar a gaudir de minuts un cop superat un esquinç de turmell. Per la seva banda, Stuani, que ja estava disponible després del seu problema cardíac, es va quedar a la banqueta i no va tenir minuts.