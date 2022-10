El Girona B va aconseguir ahir salvar tres punts d’or amb una victòria contra el Vilafranca a Riudarenes (4-2). Karim va ser l’encarregat de decidir el triomf amb un gol al tram final. I Arango va afegir-se a la festa en l’últim minut amb una altra diana després de rebre una assistència de Shin.

Els d’Axel Vizuete van avançar-se ràpidament al marcador gràcies a un gol de penal de Dawda. El davanter banyolí no va perdonat col·locant la pilota a l’escaire, després que l’àrbitre assenyalés la pena màxima per una acció en una jugada provocada per Shin arran d’un córner. Amb el resultat a favor, els blanc-i-vermells van continuar imposant el seu joc amb superioritat contra un rival que no va generar problemes a Lluc Matas. Shin va marcar el segon després de rebre una assistència de Dawda a l’àrea petita. Però quan faltava poc per arribar al descans, el Vilafranca va retallar distàncies amb una diana de David Toro. El col·legiat havia xiulat un penal en contra els gironins quan Marc Alegre va fer caure Alexis i Matas s’havia encarregat d’impedir el gol des dels onze metres amb una gran intervenció, sense poder evitar, però, que Toro, el mateix que havia llançat el penal, el superés en aprofitar el rebot de l’aturada.

El Vilafranca va aprofitar el 2-1 per incomodar un Girona B a la segona part. Fins i tot, Alexis va aconseguir l’empat. Però els de Vizuete no es van enfonsar. Karim va donar la victòria amb un cacau al tram final i Arango va rematar la feina amb el quart gol pels gironins.