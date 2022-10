Ahir Rodrigo Riquelme va brillar amb llum pròpia contra la Reial Societat. L’atacant cedit per l’Atlètic de Madrid va inventar-se una genialitat al minut 23 per igualar el marcador amb un golàs a l’escaire i complir el deure que tenia pendent amb el Girona: estrenar-se com a golejador. I, de retruc, fer-ho a Primera Divisió. La diana va arribar després de completar amb nota l’aturada per seleccions amb Espanya sub-21, amb qui també va veure porteria (el cas d’Arnau va ser similar).

«És un recurs que utilitzo bastant, que m’agrada i crec que se’m dona bé. El xut m’ha sortit sol. Després del gol ho he descarregat tot perquè s’estava dubtant una mica de mi en aquest aspecte, però personalment em quedo amb la confiança que em dona haver marcat», va explicar.

Riquelme va comentar que «és frustrant» que la Reial els fes cinc gols per defensar malament tot i haver-n’hi marcat tres. «Ja veurem el vídeo per corregir-ho al pròxim partit. Dels errors s’aprèn», va assegurar. «Estem tenint una mica de mala sort. Estem competint molt bé contra equips que se situen a la part alta de la taula, però ens quedem amb el treball que hem fet, que ha estat espectacular, tot i haver encaixat massa gols. La Reial Societat té un joc molt maco i molt efectiu. Ho hem intentat, sent superiors en alguna part del partit i posant-nos per davant al marcador en dues ocasions. Estic orgullós dels meus companys», va afegir. A més a més, va dir que «hem de buscar la part positiva del partit per encarar el següent, que serà davant un rival de categoria, i haver marcat tres gols pot donar-nos confiança». «Per mi serà especial jugar amb l’Atlètic perquè és l’equip on he anat creixent i jugaré contra els meus companys i la meva afició. M’espero el millor Atlètic, com sempre», va dir l’extrem. Riquelme no té clàusula de la por i podrà jugar al Wanda Metropolitano aquest dissabte.

Malgrat les dues derrotes consecutives que arrossega l’equip, Riquelme creu que «encara és aviat per mirar la classificació»: «Hem de seguir treballant dia a dia, com ho estem fent, perquè tots estem aportant el nostre granet de sorra i ens farà aconseguir l’objectiu».