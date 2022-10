El Girona més golejat de l’última dècada

«Pequem de tous i això es paga». Més clar, l’aigua. Són paraules de Míchel de diumenge a la nit minuts després de la derrota contra la Reial Societat que va deixar un molt mal regust de boca. Un 3-5 dolorós sobretot per la facilitat amb què el conjunt basc va trobar el camí del gol en les úniques cinc rematades a porteria que va fer. Els cinc gols s’afegeixen als set que havia encaixat el Girona fins ara i eleven la xifra de dianes rebudes a dotze, la més alta de la darrera dècada després de set jornades. Una dada tant significativa com perillosa, que Míchel està obligat a arreglar per atansar-se l’objectiu, prioritari, de la salvació. Deia el tècnic que mantenir la porteria a zero era, juntament amb arribar més vegades i xutar més, un dels reptes pel partit de diumenge. El segon es va assolir amb escreix, però el primer es va suspendre estrepitosament. Míchel va voler treure de seguida responsabilitats als defenses Bernardo i Juanpe i es va autoinculpar en la conferència de premsa posterior alhora que recordava que defensar era «cosa de tots».

Per trobar un Girona que hagués encaixat més de dotze gols en les set primeres jornades cal remuntar-se més d’una dècada enrere i anar a la temporada 2011-12 quan el Girona de Raül Agné, que va començar d’allò més malament el curs a Segona A, havia encaixat tretze gols contra Elx (1-4), Valladolid (1-1), Las Palmas (4-2) i Osca (1-1) a Montilivi i als camps de l’Almeria (2-2), Numància (1-0) i Xerez (2-1). Els altres Girona més golejats que el d’enguany en aquesta dècada són el del primer ascens a Primera (2016-17) i el de l’estrena a la màxima categoria (2017-18), que en van rebre 11 cadascun. «D’arreglar això, me’n cuido jo» va deixar anar, d’allò més convençut Pablo Machín veient la sagnia del seu equip que no carburava a l’octubre del 2016. A fe que ho va aconseguir el tècnic sorià i després d’encaixar als camps del Sevilla Atlètic (3-3), Valladolid (2-1) i Mallorca (1-0) i a casa amb Elx (3-1), Almeria (3-3) i Mirandés (1-1), l’equip va posar el cadenat i va trenar quatre partits amb la porteria a zero. El Girona va acabar sent el novè equip menys golejat de la lliga i va celebrar l’històric ascens a Primera.

També van acabar bé les coses l’any següent malgrat començar encaixant onze gols en les primeres set jornades. Això sí, els de Machín van ser capaços de deixar dos cops la porteria a zero contra el Màlaga (1-0) i a Leganés (0-0). Els onze gols es van rebre a casa contra Atlètic de Madrid (2-2), Sevilla (0-1) i Barça (0-3) i als camps de l’Athletic Club (2-0) i del Celta de Vigo (3-3).

Míchel, doncs, té feina aquesta setmana per preparar la visita al Metropolitano on l’esperarà un Atlètic de Madrid, que avui juga partit de Champions League, però que a la competició regular ve de guanyar amb solvència al camp del Sevilla (0-2). Els de Diego Simeone no estan del tot fins al seu estadi on han perdut contra el Vila-real (0-2) i Reial Madrid (1-2), però són cinquens a la classificació. Defensivament, els números no són brillants (6 gols encaixats), però són el sisè equip que menys n’ha rebut per darrere de Barça (1), Vila-real (2), Athletic (4) i Betis (5). Míchel ben segur que rumiarà com fer-ho per mirar de tallar la sagnia de gols. Canviar de sistema és una possibilitat, però tampoc assegura res i qui sap si és agosarada per a un partit tan exigent. Fer canvis a l’onze i provar Arnau o Javi Hernández a l’eix, una altra. Mentrestant, David López continua lesionat i el club no n’ha anunciat el termini de recuperació.