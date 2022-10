L'Elx ha destituït aquesta matinada Francisco Rodríguez arran de la derrota d'ahir a la nit a Vallecas contra el Rayo (2-1). El gol d'Unai López (m.95) va suposar no només la derrota de l'equip il·licità sinó també ha costat el càrrec a Francisco. L'exentrenador del Girona, amb qui va disputar dues finals de play-off d'ascens a Primera (19-20 i 20-21), és el primer tècnic destituït a Primera de la temporada. L'andalús va salvar l'Elx del descens la temporada passada, quan hi va arribar per rellevar Fran Escrivá. El club cerca ara un relleu que podria sortir ser l'argentí Sebastián Beccacece, de 41 anys, ex de Defensa y Justicia, Independiente i Universidad de Chile, entre altres, i antic ajudant de César Sampaoli a la selecció.