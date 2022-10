El partit contra l'Athletic Club del cap de setmana del 5 i el 6 de novembre serà el darrer que el Girona jugarà a Montilivi abans de l'aturada de la competició pel Mundial. Els de Míchel jugaran després a Elx, dimecres o dijous (9 o 10), i el cap de setmana partit (12 o 13) de la primera ronda de Copa. A partir d'aquí, la plantilla farà vacances abans de començar una estada a l'estranger per posar-se a punt per la represa de la Lliga a finals de desembre. El Girona descansarà, però Montilivi no. L'estadi serà l'escenari de dos partits amistosos de la selecció mexicana contra Suècia i l'Iraq el 9 i el 16 de novembre. Els socis del Girona gaudiran d'un 10% de descompte en el preu de les entrades, segons ha informat el club.

Mèxic s'instal·larà al PGA Catalunya de Caldes de Malavella on farà una estada d'uns quants dies abans de viatjar cap a Qatar per participar al Mundial. Durant aquest stage, el combinat que entrena Gerardo, Tata Martino, s'enfrontarà a Suècia i Iraq, dues seleccions que no s'han classificat pas pel Mundial. Mèxic està enquadrada al Grup C amb Argentina, Polònia i Aràbia Saudita. Ochoa i Araújo (América), Héctor Moreno (Monterrey), Sánchez i Álvarez (Ajax), Guardado (Betis), Gutiérrez (PSV), Pineda (AEK Atenes), Herrera (Dynamo Houston), Jiménez (Wolverhampton), Cucky Lozano (Nàpols) són alguns dels jugadors destacats de l'equip de Martino.