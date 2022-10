Titular indiscutible des que va fitxar l'últim dia del mercat d'estiu, Oriol Romeu ha viscut sempre des de la gespa les diferents cares del Girona. Un equip capaç de signar molt bons minuts i d'oferir actuacions per a l'esperança, però que enllaça dues derrotes consecutives en les que ha encaixat set gols. El migcampista d'Ulldecona ha parlat del moment actual dels gironins, just abans de visitar a un rival d'entitat com ho és l'Atlètic de Madrid, i també de la seva situació personal un mes i escaig després de la seva incorporació.

Problemes defenius

“El partit de la Reial Societat vam rebre molts gols, molts més dels que havíem encaixat fins ara. Tampoc vam concedir tants xuts, però van entrar amb molta facilitat. Segurament perquè les ocasions van ser de més perill i les van saber finilitzar. Has d’anar molt en compte. Hem de trobar l’equilibri de ser agressius i valents amb pilota i alhora no concedir. Marcar tres gols i no sumar cap punt és quelcom que no ens podem permetre”.

Atlètic de Madrid

“És un partit que probablement per plantejament serà diferent al de la Reial, que venia molt a dalt a la pressió, venia molt a l’home. L’Atlètic, tot i ser un rival amb més nom, et dona més espais i és perillós en els contracops i les transicions. No els hem de deixar córrer, aturant les contres i fer-los patir quan estan a camp propi. És un partit que ens il·lusiona. S’havia jugat bé i a l’hora de la veritat, dues derrotes seguides. Hem de fer un pas endavant i hem de poder reaccionar per seguir competint igual de bé”.

Nivell personal

“Estic content. A mesura que vaig tenint més minuts em vaig sentint millor. Amb el Betis vam tenir més pilota, contra la Reial vam participar poc i amb tantes anades i vingudes toca fer una feina més complicada. Cada partit que disputem junts és una nova oportunitat per conèixer-nos millor, els moviments de cada jugador. Amb l’Aleix és fàcil jugar al seu costat, té un potencial enorme. Amb la seva qualitat i el meu poder físic podem formar un bon equilibri”.

Targetes grogues

“És clar que em preocupa. És quelcom que he d’anar més en compte. És una mitjana massa elevada, no puc continuar així. Són grogues diferents si es compara el barem d’Anglaterra i Espanya. Aquí per saltar amb el braç aixecat, només que el rival es queixi ja puc veure targeta. M’he d’adaptar. Si segueixo em perdré massa partits. He d’anar conèixer els àrbitres, sabent fins quan es pot anar. Sabent també que jo visc d’això, de les disputes”.

Estat anímic de l’Atlètic

“A qui afecta una derrota de l'Atlètic és i de manera negativa al seu proper rival, perquè buscaran una reacció a casa. Tenen jornades i partits importants per ells, si volen continuar a la Champions i estar vius a la Lliga. Ja saps a què vas qua visites el camp de l’Atlètic de Madrid. El seu plantejament sempre serà anar a guanyar-te. Hem de fer un gran partit i eliminar les seves virtuts per tenir més opcions”.

Riquelme

“L’altre dia va arrencar molt bé i està tenint grans actuacions. Encara ha de demostrar el que mostra dia a dia en els entrenaments. Ve de fer un golàs el passat camp de setmana. Tant de bo aquesta faceta la veiem més sovint. Sap conduir, té un bon u per u… És jove i encara no ha acabat de tenir dues o tres temporades seguides a Primera. És bon moment d’arrencar, que se senti a gust i còmode. Els qui estem al seu costat l’hem d’ajudar”.